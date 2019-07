Legalità, il generale Stefanizzi e il rapper Lucariello a confronto

Secondo appuntamento di “Estate al Bene” organizzato al bene confiscato ‘Alberto Varone’ di Maiano di Sessa Aurunca gestito dalla cooperativa sociale “Al di là dei Sogni”. Dopo la visita del capo della polizia, Franco Gabrielli, il secondo appuntamento ha visita un dialogo-confronto del generale dei carabinieri Maurizio Stefanizzi, alla guida della Legione Carabinieri della Campania, con il celebre rapper Lucariello, autore della canzone che chiude le puntate di “Gomorra”.

Un duetto inedito per affrontare con i ragazzi dei campi di “Estate Liberi” i temi di legalità, territorio e società civile. Un dibattito animato da moltissime domande, curiosità e approfondimenti che hanno messo in luce le eccezionali capacità comunicative del generale Stefanizzi che non si è sottratto a nessun interrogativo, mentre Lucariello ha narrato la rinascita sociale che passa anche e soprattutto dall’arte e dall’espressione musicale. “Bisogna continuare sulla strada della legalità, essere uniti e non arrendersi alle mafie”, ha dichiarato Stefanizzi in conclusione della giornata.