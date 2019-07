Cesa, parte gara per rete fognaria di prolungamento via Fasci Siciliani

Pubblicata la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rete fognaria in via Prolungamento Fasci Siciliani. Si tratta di una opera di circa 2 milioni e 400mila euro. La gara si terrà mediante la piattaforma dell’Asmel. Le offerte potranno essere presentate entro il prossimo 16 settembre, mentre le sedute per la valutazione inizieranno il prossimo 27 settembre.

Il bando di gara è mediante procedura aperta e l’esecuzione dei lavori si baserà su di un progetto esecutivo approvato, nei mesi scorsi, dalla giunta comunale. Il sistema di gara adottato è quello della procedura aperta, interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. Il progetto, in sostanza, prevede lavori di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario della zona indicata. L’opera risulta finanziata con Decreto della Regione Campania n. 119 del 27.06.2019 – FSC 2014-2020 – nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Campania, con delibera della Giunta Regionale numero 732 del 12 dicembre 2016.

“Come promesso – afferma il sindaco Enzo Guida – appena abbiamo ottenuto il decreto di finanziamento abbiamo avviato in tempi record la gara di appalto. Ringrazio per l’enorme lavoro svolto il responsabile dell’Utc Luigi Massaro. Giusto per essere precisi questa opera è stata finanziata dalla giunta del presidente Enzo De Luca. Si tratta di un finanziamento di una opera completamente diversa rispetto al passato e soprattutto la attuale giunta regionale ha deciso di finanziare questo lavoro”.