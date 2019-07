Consorzio Aurunco e brucellosi bufalina, i primi dossier affrontati da Nicola Caputo

Parte Il decreto per il Consorzio Aurunco di Bonifica. “Dopo una istruttoria lunga e complessa siamo arrivati all’emanazione del decreto sugli interventi urgenti di Bonifica e Irrigazione in favore del territorio dell’alto casertano. Lo ha reso noto Nicola Caputo consigliere delegato all’Agricoltura del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro che si è tenuto presso la sede della Giunta Regionale.

“Un risultato – spiega Caputo – conseguente alle determinazioni della Giunta regionale e al confronto con l’avvocatura regionale. Si mette in sicurezza, temporanea, una situazione molto grave che attendeva soluzione da ormai molto tempo. E necessario – conclude Caputo – dare seguito alla riforma dei Consorzi di Bonifica che necessitano di un intervento organico e strutturale per assicurare servizi efficienti ai cittadini e alle imprese campane”.

Intanto, De Luca ha istituito una task-force per risolvere l’emergenza della brucellosi e tubercolosi bufalina. Già domani mattina sarà al lavoro presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per mettere in campo una strategia condivisa capace di individuare i metodi più efficaci per la definitiva eradicazione della tubercolosi e della brucellosi bufalina. All’incontro parteciperanno tutti gli stakeholders del settore.