Casaluce, colto da malore mentre gioca a calcetto: muore 43enne di Trentola Ducenta

Stava giocando a calcetto con gli amici, sul campo di un impianto sportivo privato di Casaluce, quando all’improvviso è stato colto da un malore. In pochi istanti si è accasciato a terra, perdendo i sensi. I soccorsi sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, Sebastiano, un 43enne di Trentola Ducenta.

E’ accaduto nella tarda serata del 16 luglio, intorno alle 23.30. Le cause della morte sarebbero riconducibili ad un arresto cardiaco. Intanto, la città di Trentola Ducenta si prepara alle esequie che saranno celebrate oggi pomeriggio nella chiesa di San Michele.