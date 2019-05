Elezioni Aversa, beccati due “fotografi di schede” nel seggio di Via Corcioni

Due uomini sorpresi dagli agenti in servizio presso i seggi elettorali dopo aver fotografato la scheda con l’indicazione del voto. E’ avvenuto nel pomeriggio ad Aversa, in uno dei seggi allestiti in via Ettore Corcioni.

Secondo una prima ricostruzione operata dai poliziotti del locale commissariato, coordinati dal dirigente Vincenzo Gallozzi, ad accorgersi della circostanza è stata in entrambi i casi la presidente di seggio che ha avvertito la polizia, intervenuta facendosi consegnare i telefonini cellulari per verificare se all’interno vi fossero foto delle schede elettorali.

Ad Aversa si vota non solo per le europee, ma anche per le amministrative. Gli agenti avrebbero accertato che la scheda ad essere fotografata in entrambi i casi era quella relativa alle elezioni comunali. Per entrambi i “fotografi” sono scattate le relative denunzie.