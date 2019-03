Catania, Tir di ribalta sulla Tangenziale: grave il conducente

Incidente stradale sulla tangenziale di Catania, dove un tir si è ribaltato vicino allo svincolo per la zona industriale. L’autista è stato estratto dalla cabina dai vigili del fuoco ed è stato trasportato in ospedale con un elicottero del 118.

Una volta soccorso il conducente, sono cominciati i lavori per la messa in sicurezza del mezzo pesante e il ripristino della viabilità. Il mezzo si è ribaltato da solo e non sono rimaste coinvolte altre auto.

IN ALTO IL VIDEO