Elezioni Aversa, si restringe la cerchia dei “papabili” sindaco

Maurizio Pollini, Enrico De Cristofaro, Alfonso Oliva, Lucio Romano e Maria Grazia Mazzoni. Potrebbero essere questi, almeno in questo momento, i cinque possibili candidati a primo cittadino di Aversa. Pollini (vicepresidente della Camera di Commercio e presidente della Confesercenti per Campania e Molise) e De Cristofaro (sindaco uscente, costretto a chiudere anzi tempo la propria esperienza politica) sarebbero a capo di liste di ispirazione civica, mentre Oliva (più volte assessore sia con De Cristofaro, con il quale ha “rotto”, politicamente parlando, che con Mimmo Ciaramella) si troverebbe ad essere candidato del centrodestra, forse Lega compresa. Romano (ex senatore e già assessore con Ciaramella) potrebbe essere a capo di una larga coalizione che raccoglie le forze politiche che, dopo aver fatto opposizione in questi ultimi due anni e mezzo, ha mandato a casa De Cristofaro. Mazzoni, infine, sarebbe riconfermata a capo dei pentastellati normanni che sceglierebbero di confermarla quale loro candidata, così come avvenuto nel 2016.

Una costante da registrare potrebbe essere l’assenza, ipotizzata già da molti dei protagonisti, di simboli di partito ad eccezione di quello del M5S. Alla base delle coalizioni ci sarebbero i programmi con le idee e i progetti da realizzare per rendere la città normanna più vivibile. A tenere banco dovrebbero essere tre temi principali: mobilità, urbanistica e igiene urbana.

In questi giorni, con una campagna elettorale già iniziata, nonostante gli schieramenti non siano assolutamente definitivi, il più attivo sembra essere Maurizio Pollini che si pone a capo di una coalizione basata su un “Patto per Aversa” che mirerebbe a liste che attraversino trasversalmente la società aversana. “Si tratta – ha dichiarato l’imprenditore normanno – di un patto che vogliamo stringere con gli aversani direttamente, senza la presenza dei professionisti della politica che, vista la situazione attuale della nostra città, hanno fallito. Partendo da questo proposito stiamo cercando di creare un gruppo che decida di scendere in campo in prima persona, di metterci la faccia, come si dice oggi, senza essere rappresentato dal politico di turno”.

Ad attivarsi anche il locale Movimento 5 Stelle, che, per le prossime elezioni amministrative, – come affermato in una nota, “sarà tra i primi a dare l’opportunità a tutti i cittadini di partecipare attivamente alla vita politica aversana”. A partire, infatti, da martedì 26 febbraio fino a lunedì 4 marzo, alle ore 18, sul sito www.movimento5stelleaversa.it e sulla pagina Facebook “Movimento 5 Stelle Aversa”, sarà possibile dare la propria disponibilità e mettere in comune le proprie competenze professionali per la realizzazione di un governo cittadino. “Relativamente alla candidatura, – continua la nota – si ricorda che per poterla proporre si dovrà compilare il form presente online sul sito e consultare i requisiti richiesti per i candidati presenti sul sito nazionale del Movimento 5 Stelle. Sarà possibile inoltre presentare la propria candidatura anche venerdì 1 marzo, dalle ore 18 alle 20, presso lo ‘Spazio a 5 Stelle’ di via Magenta 81 o ai gazebo che gli attivisti aversani hanno programmato per sabato dalle 17 alle 19 e domenica, dalle 10 alle 13, presso l’Arco dell’Annunziata”.

“E’ fondamentale per noi – continuano Mazzoni e cinquestelle normanni – applicare i principi di democrazia diretta, che da sempre ci hanno contraddistinto, anche a livello locale facendo avvicinare i cittadini non solo alla vita politica, ma rendendoli anche i protagonisti della stessa. Inoltre, in un momento così cruciale per la città di Aversa, riteniamo essere importante la partecipazione attiva di tutti quei cittadini che non solo hanno a cuore la vita della nostra città, ma che hanno anche proposte serie per risolvere quei problemi che quotidianamente, da anni, ci assillano”.