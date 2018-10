Aversa, “Trans’Alp”: studentesse francesi accolte dal Liceo Jommelli

Lunedi 15 ottobre il Liceo “Jommelli” di Aversa accoglierà cinque studentesse francesi nell’ambito del programma “Trans’Alp”, un dispositivo di scambi individuali di studenti dei Licei linguistici con sezioni Esabac, promosso dall’Académie de Nancy-Metz e dall’Ufficio scolastico regionale della Campania. Lo scambio (avviato per il secondo anno consecutivo) si svolge in condizioni di reciprocità: le cinque studentesse del Liceo Jommelli sono state ospitate per quattro settimane (dal 1 al 29 settembre 2018) dalle famiglie delle studentesse partner, frequentando i corsi del liceo francese; le studentesse francesi, ospitate dalle famiglie italiane partner, frequenteranno il liceo Jommelli dal 13 ottobre al 10 novembre.

Il liceo aversano darà quindi il benvenuto alle studentesse francesi che saranno accompagnate dal prof. Frédéric Arber, chargé de mission à la Dareic, réctorat de Nancy-Metz. Dopo i saluti della dirigente scolastica, Rosa Celardo, le studentesse francesi, accompagnate dalle classi che frequenteranno (IVB C e IV B linguistico), si recheranno al Comune dove è previsto un incontro con il sindaco Enrico De Cristofaro e l’assessore alla Cultura, Alfonso Oliva. Seguirà una visita al complesso monastico di San Francesco delle Monache, uno dei tanti gioielli architettonici della città. La visita guidata sarà a cura degli studenti-Ciceroni del Liceo Jommelli.

“L’immersione totale dello studente nella cultura, nelle tradizioni e nella vita quotidiana del paese ospitante favorisce l’autonomia e l’autostima degli studenti, rinforzando le competenze chiave di cittadinanza, nell’ottica dell’apprendimento interculturale”, commenta la dirigente Celardo. Trans’Alp è curato dai docenti Pasquale Ferraro, Maria D’Aniello e Chantal Cristofaro.