Autismo, Nicola Caputo porta “La Forza del Silenzio” al Parlamento Europeo

Oggi a Bruxelles l’europarlamentare Nicola Caputo ha riportato al centro dell’attenzione del Parlamento Europeo il tema dell’autismo, al quale ha dedicato molta attenzione nel corso dell’intera legislatura. “Sull’autismo dobbiamo fare di più. – sostiene Caputo – Ormai l’incidenza è pari a 56 individui su mille e la scienza così come i decisori politici devono mettere in campo un vero e proprio piano d’azione. Ho riaffermato la necessità di una strategia europea sull’autismo in modo da poter favorire uno scambio delle 0best practices’ tra i vari dei Paesi europei e prevedere un intervento pubblico significativo per aiutare ed affiancare chi soffre di autismo e le loro famiglie”.

Caputo ha organizzato l’evento in sinergia con “Autism Europe”. Tra i relatori provenienti da diversi Paesi, l’eurodeputato casertano ha fortemente voluto la presenza di Vincenzo Abate in rappresentanza de “La Forza del Silenzio”, associazione che da oltre dieci anni opera a Casal di Principe, in un bene confiscato alla camorra, a favore delle persone affette da disturbo autistico. Abate ha raccontato della sua esperienza di padre di due bellissimi ragazzi autistici, delle difficoltà ma anche della bellezza di poter aiutare persone così speciali.

“Il video preparato da Enzo – commenta Caputo – ha emozionato tutti. Io ho avuto anche un attimo di esitazione. Enzo ha spiegato con parole ed immagini come si lavora in Campania e, considerato il successo che ha avuto la sua relazione, chissà se a breve la best practice da imitare non sarà proprio quella che stanno attuando in Campania la Forza del Silenzio e le altre associazioni”. Soddisfatto della riuscita dell’evento, Caputo spera di aver lanciato “un altro sassolino nello stagno”. “Il mio impegno – assicura l’europarlamentare – continuerà incessante su questo tema ma devo dire che è un piacere enorme poter lavorare con persone con questa sensibilità e di questo spessore”.

