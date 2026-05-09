Tenta di rubare una Panda nella notte: arrestato dai carabinieri nel Casertano

Lo ha sorpreso mentre era già all’interno della sua auto, con il motore pronto a essere avviato dopo aver forzato lo sportello con alcuni arnesi da scasso. La fuga del ladro, però, si è conclusa dopo poche decine di metri grazie all’intervento dei carabinieri, che lo hanno arrestato in flagranza di reato. In manette è finito un 27enne del Salernitano, già noto alle forze dell’ordine, fermato poco prima della mezzanotte a Vairano Patenora (Caserta), in via Lazio, durante un servizio di controllo del territorio.

L’intervento dei carabinieri – Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Vairano Scalo, il proprietario della Fiat Panda, un giovane del posto, ha notato l’uomo mentre stava forzando la vettura parcheggiata lungo la strada. Il malvivente era riuscito ad aprire l’auto e a introdursi nell’abitacolo, mettendosi alla guida nel tentativo di avviare il mezzo. Scoperto dal proprietario della Panda, il 27enne ha abbandonato immediatamente l’auto tentando di dileguarsi a piedi. Proprio in quei momenti una pattuglia dei carabinieri stava transitando nella zona e, dopo essere stata allertata, è riuscita a raggiungerlo e bloccarlo poco distante dal luogo del tentato furto.

Le indagini – Il proprietario dell’utilitaria si è poi recato in caserma per formalizzare la denuncia. Decisivi, per la ricostruzione dell’accaduto, anche gli elementi raccolti dai militari nell’immediatezza dei fatti, tra cui le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di confermare le responsabilità dell’indagato.

L’arresto – Dopo le formalità di rito, il 27enne è stato arrestato e, nelle prime ore della mattinata di oggi, accompagnato davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio con rito direttissimo.