Caserta, da Pizzeria Elementi arriva “Peppino”: il robot cameriere che aiuta il servizio in sala

Caserta – Un robot cameriere tra i tavoli per supportare il personale di sala e affrontare una delle difficoltà più avvertite nel mondo della ristorazione: la carenza di addetti. È la novità introdotta da Elementi, la pizzeria aperta nel 2020 nel quartiere San Benedetto di Caserta dal pizzaiolo Mimmo Papa, che ha presentato ufficialmente “Peppino”, il primo robot cameriere della città. La nuova presenza tecnologica non sostituirà il lavoro umano, ma fungerà da supporto nelle attività di servizio, contribuendo a rendere più fluida la gestione della sala nei momenti di maggiore affluenza.

Il nuovo menu – L’occasione della presentazione è stata la serata dedicata al lancio del nuovo menu di Elementi, sempre più orientato verso una cucina che valorizza ortaggi e verdure coltivati direttamente da Mimmo Papa nel suo orto di Mezzano. Tra le nuove proposte inserite nella sezione RadiCE figurano la “Frittatina del mio orto” con zucchine, melanzane, crema di peperoni e polvere di olive; “Polpo e carciofi”, padellino alla segale con patate sotto cenere, mozzarella di bufala campana Dop, carciofi grigliati, polpo arrosto e aglio orsino; la “Scarola, alici e canapaccio” con fior di latte, scarola riccia a crudo, olive caiazzane presidio Slow Food, pomodorini semidried, capperi di Salina, alici fritte e canapaccio di bufala affumicato. Nel menu anche “Assoluto di pomodori”, pizza crunch con diverse lavorazioni del pomodoro e pesto di basilico homemade, e “Parmigiana del mio orto”, con crema di melanzane arrosto, pomodoro riccio e melanzane fritte ed essiccate.

RadiCE tra territorio e famiglia – Fiore all’occhiello della proposta gastronomica di Elementi è proprio la sezione RadiCE, pensata come omaggio alla città di Caserta, ai prodotti del territorio e alla storia familiare del patron. Una linea che punta su ingredienti locali e sulla valorizzazione delle produzioni dell’orto di Mezzano.

La solidarietà – Nel corso della serata è stato consegnato anche un assegno alla Cooperativa sociale NewHope, sartoria etnica di Caserta che offre opportunità lavorative a donne migranti o italiane vittime di tratta o in situazioni di difficoltà. La somma è stata raccolta tra il 1 dicembre 2025 e il 30 aprile 2026 destinando parte del ricavato della vendita di pizze e fritti del menu RadiCE. Il contributo consentirà l’acquisto di 100 metri di tessuto africano wax utilizzato dalle artigiane della cooperativa per le proprie creazioni.

La storia di Elementi – Acqua, farina e lievito sono stati il punto di partenza del percorso professionale di Mimmo Papa, classe 1988, dopo esperienze in cucina e nel mondo della mixology. La svolta arriva con il corso per pizzaioli della Scuola Dolce e Salato di Maddaloni, seguito da un periodo di formazione accanto a nomi dell’arte bianca come Giorilli, Bonci e Martucci. Dopo diverse esperienze nelle pizzerie del territorio, nel settembre 2020 nasce Elementi, locale da 60 coperti interni con ulteriori 40 posti esterni nel periodo estivo. Una proposta che punta su impasti leggeri e topping costruiti con materie prime di qualità, preferibilmente del territorio, mantenendo evidente l’impronta da cuoco del suo fondatore.