Napoli, Comicon 2026: oltre 480 ospiti e 650 eventi alla Mostra d’Oltremare

Napoli – Quattro giorni in cui la cultura pop si trasforma in linguaggio universale, capace di attraversare generazioni, passioni e continenti. Dal 30 aprile al 3 maggio torna COMICON Napoli – International Pop Culture Festival, giunto alla sua XXVI edizione alla Mostra d’Oltremare, con numeri che confermano la portata internazionale della manifestazione: oltre 480 ospiti italiani e stranieri, più di 650 eventi e 520 espositori.

Il Magister e il poster 2026 – Ad aprire simbolicamente il festival è il Magister di questa edizione, Leo Ortolani, creatore di Rat-Man e tra i più apprezzati interpreti dell’umorismo a fumetti in Italia. A firmare il poster ufficiale 2026 è invece il talento francese Aurélien Predal, illustratore e direttore artistico tra i più richiesti nel panorama dell’animazione contemporanea.

Ospiti internazionali tra manga e fumetto – Per la prima volta in Italia arrivano figure di primo piano della scena giapponese come Kazuhiko Torishima, storico editor di Dragon Ball, e il mangaka Makoto Yukimura, presente con il volume conclusivo di Vinland Saga, iniziato vent’anni fa e divenuto un bestseller globale. Accanto a loro, un parterre che abbraccia tutto il mondo del fumetto: Don Rosa, Shintaro Kago, Satoshi Shiki, Kotteri, Alex Maleev, David Mack, Liam Sharp e R.M. Guéra.

Le firme italiane – Non manca una nutrita rappresentanza italiana con nomi come Milo Manara, Tanino Liberatore, Simone Bianchi, Sara Pichelli, Sio, Fumettibrutti, Igort, Mirka Andolfo e Caparezza, che presenterà il suo progetto Orbit Orbit.

Cinema, serie tv e streaming – Tra gli ospiti più attesi spicca l’attore statunitense John C. McGinley, volto iconico del dottor Cox in Scrubs. Presenti anche Catalina Sandino Moreno e Scott McCord della serie From, accompagnati da LDA e Aka7even, oltre all’attrice Crystal Reed, tra i volti più noti di Teen Wolf. Spazio anche a Netflix con l’evento Clash in COMICON, dedicato al mondo WWE, con Maurizio Merluzzo, Victor Laszlo e Zerocalcare.

Il mondo videogame – Ampio spazio anche al gaming con protagonisti come Troy Baker, voce di The Last of Us, il compositore Austin Wintory, Andrea Pessino, Tomoyuki Tanaka, Jane Perry, Kirsty Rider e Simone Silvestri. Tra gli ospiti anche l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e colonnello dell’Aeronautica Militare italiana Luca Parmitano.

Eventi per famiglie e novità editoriali – Per il pubblico più giovane è previsto un incontro speciale con Geronimo Stilton e Tea Stilton, accompagnati dalla loro creatrice Elisabetta Dami. In anteprima arriva anche il settimanale Topolino con una variant cover del numero 3675 realizzata da Giuseppe Camuncoli, con chine di Simone Paoloni e colori di Emanuele Tenderini.

Musica e spettacoli – Non mancherà la musica con TonyPitony e la sua crew protagonisti di un talk dedicato ai retroscena creativi, oltre al concerto di Giorgio Vanni al Main Stage dell’Arena Flegrea.

Pop Wave e l’attenzione all’attualità – Tra le iniziative speciali, Pop Wave – COMICON for Palestine, un programma nel programma che attraverso fumetto, cinema e incontri culturali accende i riflettori sulla causa palestinese con ospiti e artisti internazionali.

Le mostre – Saranno venticinque le esposizioni, da sempre punto di forza del festival. Tra queste Leologia, dedicata a Leo Ortolani; Caos cromatico, su Aurélien Predal; Orbit Orbit di Caparezza; Vinland Saga di Makoto Yukimura; Ossessione su Nine Antico; È mille colori su Federico Bertolucci; Storyboard! Il cinema disegnato di David Orlandelli e le mostre del programma Pop Wave. In evidenza anche Atelier Kotteri! e Yudori: La ricerca dei tempi. Il dettaglio di tutte le mostre qui.

Gli eventi serali – Dopo la chiusura degli spazi espositivi, il festival prosegue al Teatro Mediterraneo con tre appuntamenti. Si parte con Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, con ospite Sio (30 aprile, alle ore 20.30 – info e prevendite qui). Si prosegue con la proiezione evento di Millennium Actress di Satoshi Kon, presentata dai Criticoni e da Dario Moccia (1 maggio, alle ore 19.30). Infine, la cerimonia del Palmarés, con la consegna dei premi assegnati dalla giuria presieduta da Gabriella Giandelli e presentata da Vincenzo Comunale. Il Premio Speciale alla Carriera sarà conferito a Grzegorz Rosiński.

COMICON OFF – A completare il programma, la rassegna COMICON OFF che porterà a Napoli, per la prima volta in Italia, la mostra Robert Crumb. Cattivi pensieri, dedicata al maestro del fumetto Robert Crumb, in programma al Castel Nuovo dal 27 maggio al 31 agosto, in collaborazione con il Comune di Napoli. Qui è disponibile il programma completo di COMICON OFF.