Grumo Nevano, si addormenta in auto con il motore acceso: salvato mentre il veicolo prende fuoco

Grumo Nevano (Napoli) – Dormiva al volante mentre l’auto veniva avvolta dalle fiamme. È stato il tempestivo intervento dei carabinieri a evitare conseguenze ben più gravi per un uomo di 48 anni, soccorso nella notte lungo via Principe di Piemonte.

L’intervento – L’allarme è scattato al 112 per un incendio all’altezza del civico 21. Sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile di Caivano che, una volta arrivati, hanno notato la presenza di una persona all’interno dell’abitacolo, seduta al posto di guida e apparentemente addormentata. I carabinieri hanno estratto il 48enne, incensurato del posto, pochi istanti prima che il rogo si propagasse completamente al veicolo. Un intervento rapido che ha evitato il peggio.

La ricostruzione – Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’uomo si sarebbe addormentato lasciando il motore acceso. L’incendio, di natura accidentale, è stato successivamente domato. Le fiamme hanno distrutto la parte anteriore dell’auto e compromesso l’intero abitacolo.