Vitulazio, screening gratuiti: il 24 aprile giornata dedicata alla salute

Vitulazio (Caserta) – Una giornata interamente dedicata alla prevenzione prende forma nel cuore della comunità, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla cultura della diagnosi precoce e della tutela consapevole della salute. Venerdì 24 aprile, piazza Padre Pio ospiterà un’iniziativa sanitaria gratuita aperta a diverse fasce d’età, dalle ore 9 alle 15.30, offrendo controlli clinici essenziali senza alcun costo.

L’iniziativa – Promossa dal Comune di Vitulazio in sinergia con la Regione Campania e l’Asl Caserta, la campagna rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale finalizzata al benessere collettivo. Un progetto che mira a rendere accessibili strumenti fondamentali di prevenzione, rafforzando al tempo stesso la consapevolezza dei cittadini sull’importanza dei controlli periodici.

Gli screening disponibili – Il programma prevede mammografie per le donne tra i 50 e i 69 anni, da effettuare con cadenza biennale, e Pap Test o HPV Test per le donne tra i 25 e i 64 anni, raccomandati ogni tre anni per la prevenzione delle patologie della cervice uterina. Spazio anche allo screening del colon retto per uomini e donne nella fascia 50-69 anni, attraverso la distribuzione e il ritiro dei kit dedicati.

Approfondimenti diagnostici – Per chi aderirà ai percorsi di screening principali sarà possibile accedere a ulteriori esami, tra cui spirometria, controlli tiroidei tramite prelievi ematici, screening del carcinoma prostatico e verifiche su patologie croniche. Prestazioni che, in alcuni casi, richiedono il digiuno e che completano un’offerta sanitaria ampia e strutturata.

Il valore della prevenzione – L’organizzazione dell’evento evidenzia un impegno istituzionale concreto, sostenuto dal lavoro degli operatori sanitari coinvolti nelle attività. A sottolinearne l’importanza è stato il sindaco Antonio Scialdone: «Promuovere la prevenzione significa investire nel futuro della nostra comunità, rafforzando la consapevolezza dei cittadini e offrendo strumenti concreti per la tutela della salute».

Accesso e informazioni – La partecipazione è libera, senza necessità di prenotazione. Per ulteriori dettagli è possibile contattare il numero 081.19.721.591 oppure utilizzare il servizio WhatsApp attivo dalle ore 9 alle 18; disponibili anche recapiti telefonici dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.