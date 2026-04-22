Trentola Ducenta, Regione annulla il Puc: “Illegittimità procedurale, va riadottato”

Trentola Ducenta (Caserta) – Il Piano urbanistico comunale si ferma prima ancora di arrivare al traguardo. La Regione Campania interviene e mette nero su bianco quello che, di fatto, è uno stop all’intero procedimento, imponendo al Comune di ripartire da capo.

È uno “schiaffo istituzionale” quello giunto ieri sul tavolo del responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta. La Regione Campania, con nota firmata dall’architetto Alberto Romeo Gentile della Direzione Generale Governo del Territorio, pur precisando di non entrare nel merito dei contenuti del piano, ha evidenziato una “palese illegittimità procedurale” nella fase di adozione del Puc, tale da comprometterne l’iter di approvazione. Un rilievo formale, ma dagli effetti sostanziali, che blocca il percorso amministrativo avviato dal Comune.

Un ritardo che costa caro – Il problema è tanto semplice quanto dirompente nelle sue conseguenze. Il Puc è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale numero 5 del 19 gennaio 2026, ovvero ben oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2025 fissato dalla Legge Regionale 16/2004, articolo 44, comma 2. In sostanza, l’Amministrazione Apicella ha adottato lo strumento urbanistico a giochi già chiusi, fuori tempo massimo.

Conferenza servizi da annullare – Come se non bastasse, nel frattempo era già stata avviata una Conferenza di Servizi decisoria — con scadenze già calendarizzate tra aprile e maggio 2026 — per procedere all’approvazione del piano. Ebbene, la Regione chiede ora di annullarla in autotutela, rendendo di fatto vano tutto il lavoro istruttorio avviato nelle ultime settimane.

Iter da rifare – L’amministrazione comunale dovrà procedere alla riadozione dello strumento urbanistico, rispettando i nuovi termini introdotti dalla normativa regionale. Le scadenze indicate sono due: entro il 30 giugno 2026 nel caso si segua la disciplina precedente, oppure entro il 31 dicembre 2026 applicando il nuovo quadro normativo.

Una tegola in piena campagna elettorale – La notizia cade in un momento politicamente delicatissimo per Trentola Ducenta, con le elezioni amministrative in programma a maggio e a pochi giorni dalla presentazione delle liste. Il piano urbanistico — strumento cardine per lo sviluppo del territorio — torna quindi al punto di partenza, e la responsabilità politica di questa débâcle sarà inevitabilmente al centro del dibattito nelle prossime settimane.