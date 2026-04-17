Succivo, Giornata della Terra: all’asilo nido un laboratorio di semina con Sergio Costa

Succivo (Caserta) – Un gesto semplice, ma dal forte valore educativo: piantare un seme per imparare a prendersi cura del pianeta. Martedì 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, i bambini del nido saranno protagonisti di un laboratorio di semina pensato per avvicinarli, fin dai primi anni di vita, al rispetto dell’ambiente. L’iniziativa si terrà dalle ore 10 alle 11 e vedrà la partecipazione del parlamentare Sergio Costa, già generale dei carabinieri forestali, già ministro dell’Ambiente e attuale vicepresidente della Camera dei Deputati, che porterà il proprio contributo istituzionale e umano a un momento dal forte significato formativo.

Un’esperienza educativa – Attraverso un’attività concreta e partecipata, i piccoli saranno guidati nella scoperta dei cicli della natura e dell’importanza della cura quotidiana dell’ambiente. Il laboratorio diventa così uno strumento per trasmettere valori fondamentali come sostenibilità, responsabilità e attenzione verso il mondo che li circonda.

Le dichiarazioni – «Educare i bambini al rispetto dell’ambiente fin dai primi anni di vita significa costruire una comunità più consapevole e responsabile. – dichiara l’assessora alle Politiche sociali e alla Pubblica istruzione, Imma Marsilio – Questo laboratorio rappresenta un’occasione preziosa per trasmettere valori fondamentali attraverso esperienze concrete e partecipate». Sulla stessa linea il sindaco Salvatore Papa, che sottolinea: «La presenza dell’onorevole Costa e il coinvolgimento dei nostri bambini rendono questo appuntamento ancora più significativo. Investire nell’educazione ambientale significa investire nel futuro della nostra comunità».

Comunità e territorio – L’incontro rappresenta un’occasione di condivisione per l’intera comunità educativa, rafforzando il legame tra istituzioni, territorio e nuove generazioni, nel segno della tutela ambientale e di una crescita collettiva sempre più consapevole.