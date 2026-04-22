Gricignano, Barbato: “Cure termali e soggiorno climatico per over 65”

Gricignano (Caserta) – Due iniziative rivolte a diverse fasce d’età che puntano su benessere e socialità. La giunta comunale presieduta dal sindaco Vittorio Lettieri, su interessamento del vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Andrea Barbato, ha dato il via libera a un ciclo di cure termali e a un soggiorno climatico destinato agli over 65 residenti. Le modalità di iscrizione e partecipazione saranno rese note tramite appositi avvisi pubblici.

Cure termali – Il progetto “Cure termali 2026” prevede l’organizzazione di un ciclo di trattamenti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. L’iniziativa, già sperimentata negli anni precedenti con riscontro positivo, si svolgerà nel periodo compreso tra il 13 e il 25 luglio 2026 neglio stabilimenti di Telese Terme. Il servizio è rivolto a cittadini autosufficienti residenti nel Comune e non comporterà alcun costo né per l’Ente né per i partecipanti. L’obiettivo è offrire un’occasione di prevenzione, cura e riabilitazione, affiancata a momenti di svago e socializzazione.

Soggiorno climatico – Accanto alle cure termali, il Comune ha programmato anche il soggiorno climatico estivo per circa 120 cittadini ultra65enni. L’iniziativa si terrà dal 13 al 20 settembre 2026, come per il precedente anno, al villaggio turistico “Nova Siri Village”, in Basilicata, con trattamento di pensione completa e trasporto incluso. Il servizio è stato affidato alla società Travel Group Alberghi Srl. La quota di partecipazione sarà suddivisa tra Comune e utenti: l’Ente sosterrà fino al 50% del costo, mentre la restante parte sarà a carico dei partecipanti.

Barbato: “Rafforzare il welfare locale” – “Il progetto – spiega il vicesindaco Barbato – si inserisce in un più ampio piano di interventi destinati ai servizi alla persona, con particolare attenzione alla terza età. Attraverso queste azioni, l’Amministrazione comunale punta a rafforzare il sistema di welfare locale, offrendo risposte concrete ai bisogni dei cittadini e promuovendo una partecipazione attiva alla vita sociale del territorio”.