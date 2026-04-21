Pomigliano d’Arco, “Il Fiore del Partigiano”: il 25 aprile percorso della memoria in città

Pomigliano d’Arco (Napoli) – Non solo celebrazione, ma un cammino condiviso che intreccia storia, memoria e partecipazione civile. In occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica, la sezione Anpi “Gennaro Di Paola” promuove Il Fiore del Partigiano, un “Percorso della Memoria” che il prossimo 25 Aprile attraverserà luoghi simbolici della città, trasformandosi in un itinerario collettivo tra passato e presente.

Il percorso tra i luoghi simbolo – Il corteo partirà alle ore 9 dalla sede di via Mercato 2, con un omaggio al partigiano Gennaro Di Paola. Da lì, la manifestazione si snoderà attraverso alcune tappe significative: alle ore 09.15 in via Sandro Pertini, figura emblematica della Resistenza e della Repubblica; alle ore 09.30 nel cortile del Palazzo Baronale, con un focus sul ruolo delle donne nella Resistenza; alle ore 10 in piazza Salvo d’Acquisto, nel ricordo del sacrificio del giovane carabiniere; infine alle ore 10.30 in piazza XXV Aprile (piazza Primavera), dove la comunità si fermerà per letture e riflessioni dedicate alle donne protagoniste della lotta partigiana e della nascita della Repubblica.

Il ruolo delle donne nella storia repubblicana – A ottant’anni dalla conquista del diritto di voto nel 1946, l’Anpi intende porre al centro della manifestazione il contributo delle Madri Costituenti. Donne che, dopo l’impegno nella Resistenza come partigiane e staffette, parteciparono ai lavori dell’Assemblea Costituente, contribuendo alla definizione dei principi di uguaglianza e libertà sanciti nella Carta. Ad accompagnare il corteo saranno i canti della Resistenza eseguiti dal Gruppo Operaio E Zezi, in un intreccio tra memoria storica e tradizione popolare.

La chiusura con il voto simbolico – La manifestazione si concluderà alle ore 11 alla libreria “Mio Nonno è Michelangelo”, in viale Gandhi. Qui sarà allestito un seggio elettorale presieduto da don Tonino Palmese, alla presenza di parlamentari della Repubblica. I cittadini, senza limiti di età, potranno esprimere il proprio voto sull’articolo 11 della Costituzione – “L’Italia ripudia la guerra” – in un gesto simbolico pensato per coinvolgere anche i più giovani, ai quali sarà donata una copia della Costituzione italiana. “Quest’anno il nostro cammino è dedicato alle donne che hanno reso l’Italia un Paese libero e democratico,” dichiara l’Anpi di Pomigliano. “Dalle staffette partigiane alle Madri Costituenti, il loro coraggio è la radice del nostro impegno per la pace”.