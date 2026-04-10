Cercola, riconoscimento ad Antonia Ricciardi: ambasciatrice della pizza napoletana nel mondo

Cercola (Napoli) – Un tributo al talento e alle radici: questa mattina il sindaco Biagio Rossi ha conferito un pubblico riconoscimento ad Antonia Ricciardi, presidente dell’Università della Pizza Italiana nel Mondo, consegnandole una targa del Comune per il suo impegno nella diffusione della cultura gastronomica italiana a livello internazionale.

Il riconoscimento del Comune – La motivazione incisa sulla targa celebra “il costante impegno nella diffusione della cultura e della tradizione gastronomica Italiana nel mondo, e per l’attività formativa e sociale che svolge con passione e dedizione, dando prestigio alle proprie radici e lustro al territorio di Cercola”. Un gesto simbolico che sottolinea il forte legame tra la professionista e la sua comunità d’origine.

Un percorso professionale di respiro internazionale – Docente nella formazione professionale nei settori dell’ospitalità, del turismo e della ristorazione, dal 2014 Antonia Ricciardi ha orientato la propria attività alla crescita delle persone attraverso l’educazione e l’inserimento nel mondo del lavoro. Nel corso degli anni si è distinta come Brand Ambassador della Verace Pizza Napoletana per la Spagna, le Baleari e le Canarie e come presidente dell’Università della Pizza Italiana nel Mondo, contribuendo alla diffusione dell’eccellenza gastronomica italiana oltre i confini nazionali. È inoltre autrice del Professional Pizza Manual, organizzatrice e giudice di competizioni nazionali e internazionali e capitana del team spagnolo al Campionato Mondiale di Parma.

Il legame con il territorio e l’impegno sociale – «Antonia è profondamente legata a Cercola, terra delle sue origini, dove la sua famiglia, che oggi l’ha accompagnata, continua a risiedere. Nel corso della sua vita professionale ha saputo trasformare passione e competenza in strumenti di promozione culturale. Merita, inoltre, particolare riconoscimento il suo impegno sociale, volto a offrire opportunità di formazione e integrazione a persone appartenenti a contesti vulnerabili», ha affermato il sindaco Biagio Rossi, aggiungendo: «Per la dedizione, per il forte legame con Cercola, per i valori di inclusione e per aver portato con orgoglio nel mondo le tradizioni e l’identità della nostra terra, sono stato quindi molto contento di aver conferito ad Antonia questo riconoscimento a nome di tutta la nostra comunità».