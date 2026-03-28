Caserta, l’India guarda alle imprese locali: confronto in Confindustria con l’ambasciatrice Rao

Caserta – Nuove prospettive internazionali per Terra di Lavoro con l’arrivo dell’Ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao, accolta nella sede di Confindustria Caserta, in via Roma, per un confronto diretto con il tessuto produttivo locale. Un incontro che ha messo al centro investimenti, joint venture e scenari di sviluppo per le imprese del territorio.

Il dialogo con le aziende – L’iniziativa ha rappresentato un’occasione concreta di interlocuzione tra diplomazia e mondo imprenditoriale, con le aziende associate che hanno potuto approfondire le opportunità di collaborazione con una delle economie più dinamiche a livello globale. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confindustria Caserta, Luigi Della Gatta, che ha sottolineato il valore strategico del rapporto con l’India: “Conservo un ricordo bellissimo del mio viaggio in India, avvenuto nel 2019 in occasione del Bengal Global Business Summit, proprio durante la presidenza di Confindustria di Luigi Traettino. – ha dichiarato Della Gatta – In quella circostanza ho avuto il privilegio di scoprire da vicino la straordinaria personalità e l’immenso valore del popolo indiano. Oggi l’India non è solo una nazione in rapida ascesa, ma un partner economico dal valore strategico inestimabile. La sua crescita globale offre alle nostre imprese prospettive di internazionalizzazione che dobbiamo essere pronti a cogliere per rafforzare la nostra competitività sui mercati internazionali”.

Le relazioni istituzionali – A seguire, il Console Onorario dell’India in Italia per l’area Campania, Puglia e Basilicata, Luigi Traettino, promotore dell’incontro, ha evidenziato il lavoro svolto per consolidare i rapporti tra i due sistemi economici: “Voglio rimarcare il grande lavoro svolto dalla struttura di Confindustria Caserta nell’organizzare un evento di così alto profilo istituzionale in pochissimi giorni. Da anni lavoro per rafforzare ulteriormente le relazioni e sostenere la determinazione a esplorare le opportunità di accordi reciprocamente vantaggiosi tra le imprese del territorio e l’India. Il nostro obiettivo prioritario, oggi più che mai, è fornire agli imprenditori risposte concrete per lo sviluppo di sinergie commerciali durature”.

India quarta economia mondiale per Pil – Nel suo intervento, Vani Rao ha tracciato un quadro aggiornato delle relazioni economiche bilaterali, evidenziando numeri e potenzialità: “È un piacere tornare qui a Caserta, a due anni dalla nomina di Luigi Traettino a Console Onorario, ed è un piacere illustrare le straordinarie opportunità di collaborazione tra i nostri Paesi. – ha dichiarato l’Ambasciatrice – Da quando il presidente Luigi Della Gatta ha visitato l’India nel 2019, molte cose sono cambiate. Il Paese sta vivendo un momento storico di grande prosperità; siamo diventati la quarta economia mondiale per Pil, con una previsione di crescita per il 2026 al 7,4%. L’economia è stabile e resiliente, la nostra popolazione è giovane – con un’età media di 28 anni – e i redditi e i consumi interni stanno crescendo rapidamente”.

800 aziende italiane operano già in India – “Siamo il terzo ecosistema al mondo per l’innovazione, alimentato da un capitale umano eccezionale: ogni anno contiamo oltre un milione di laureati nelle discipline Stem. Il rapporto tra i nostri Paesi è forte e c’è un alto livello di fiducia reciproca. Già oggi, più di 800 aziende italiane operano in India, con un crescente interesse da parte delle Pmi e importanti esempi di sinergie in comparti strategici quali la difesa, l’aerospaziale, la cantieristica navale, nonché il settore bancario e assicurativo. I settori chiave per il futuro sono numerosi: dall’agroalimentare al tessile, dalle energie rinnovabili alla meccanica, passando per le infrastrutture ferroviarie e portuali”.

Non solo export – “In un panorama geopolitico instabile, la diversificazione è fondamentale. L’India – ha proseguito l’Ambasciatrice – non è solo un mercato di export, ma anche un hub strategico per l’Asia, simile al ruolo dell’Italia in Europa. La strategia vincente per le aziende italiane non deve fermarsi alle esportazioni: è necessario adottare una prospettiva a lungo termine, con produzione locale, joint venture e servizi post-vendita. Sono molto soddisfatta di questa visita a Confindustria: molti imprenditori hanno sollevato questioni di grande interesse, dimostrando la loro volontà di esplorare le numerose opportunità di collaborazione”.

I prossimi appuntamenti – Il confronto proseguirà nei prossimi giorni con una serie di incontri operativi: il consigliere per gli Affari Commerciali e gli Investimenti in India, Akash Gupta, sarà infatti a disposizione delle imprese presso la sede di Confindustria Caserta per approfondire le opportunità offerte dal mercato indiano e favorire l’avvio di nuove collaborazioni.