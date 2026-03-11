Aversa, pioggia di vincite al Lotto: centrati sei dei premi più alti in Italia

Aversa (Caserta) – Una combinazione fortunata ha fatto sorridere diversi giocatori della città normanna. Nell’ultima estrazione del Lotto, quella di martedì 10 marzo, ben sei delle dieci vincite più alte del concorso sono state registrate proprio ad Aversa, dove i premi complessivi hanno superato i 220mila euro.

Il terno vincente su Napoli – La particolarità della serata è che tutte le vincite sono state centrate grazie alla stessa combinazione: il terno 26-35-87 giocato sulla ruota di Napoli. Le quattro vincite più consistenti sono state da 45mila euro ciascuna, ottenute con giocate da 10 euro puntate esclusivamente sulla sorte del terno secco. I premi sono stati registrati nelle ricevitorie di viale Europa, via Plebiscito, piazza Trieste e Trento e via Salvatore Di Giacomo.

Altri premi ad Aversa e in provincia – Sempre grazie allo stesso terno su Napoli sono arrivate altre due vincite da 23.750 euro ciascuna. In questi casi le giocate da 10 euro erano suddivise tra le sorti di ambo e terno. I premi sono stati centrati nelle ricevitorie di viale Europa e via Salvatore Di Giacomo. Un’ulteriore vincita da 23.750 euro, sempre con la combinazione 26-35-87 sulla ruota partenopea, è stata registrata a Teverola, altro comune dell’agro aversano.

Il quadro nazionale del concorso – L’estrazione numero 40 del 10 marzo 2026 ha distribuito complessivamente 36,095 milioni di euro. In ricevitoria sono stati assegnati 5,196 milioni per il Lotto e 29,510 milioni per il 10eLotto, a cui si aggiungono le vincite online pari a 0,121 milioni per il Lotto e 1,268 milioni per il 10eLotto. Tra le vincite più elevate del Lotto, oltre ai premi centrati ad Aversa, figura anche Pordenone con 26.490 euro sulla ruota di Torino. Premi da 23.750 euro sono stati registrati anche a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, e a Teverola.

I premi del 10eLotto – Per quanto riguarda il 10eLotto, le vincite più alte sono state realizzate a Taranto, in via Lama, e a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, con due premi da 100mila euro ciascuno. Seguono Sant’Antioco, nel Sud Sardegna, e Villa San Giovanni, nel Reggino, con vincite da 30mila euro. Tre premi da 20mila euro sono stati invece registrati a Comiso, Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto.

Le vincite dall’inizio dell’anno – Da inizio 2026 il Lotto ha distribuito complessivamente 283,786 milioni di euro, di cui 278,214 milioni in ricevitoria e 5,572 milioni online. Il 10eLotto ha invece assegnato 831,259 milioni di euro, con 800,725 milioni vinti in ricevitoria e 30,534 milioni online. Complessivamente, le vincite annuali dei due giochi hanno raggiunto quota 1.115,045 milioni di euro, di cui 1.078,939 milioni incassati nelle ricevitorie e 36,106 milioni attraverso i canali online.