Al Centro Campania torna il Wellness Point con visite e screening per i cittadini

Marcianise (Caserta) – Dal 2 marzo al 25 maggio il Centro Commerciale Campania rilancia il Wellness Point, il progetto dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute che da oltre dieci anni rappresenta uno dei presidi sociali più riconoscibili e apprezzati sul territorio. Anche per il 2026 il centro conferma l’impegno nel rendere la prevenzione concreta, accessibile e gratuita, mettendo a disposizione del pubblico un calendario di visite mediche, screening, check up e consulenze specialistiche aperto a tutti.

La novità principale dell’edizione di quest’anno riguarda l’estensione del servizio lungo l’intero arco della settimana: per la prima volta il Wellness Point sarà attivo dal lunedì al sabato, con una programmazione stabile e continuativa pensata per ampliare le possibilità di accesso e rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni dei cittadini.

Le collaborazioni con il mondo medico – Un ruolo centrale nel progetto è rappresentato dal protocollo d’intesa siglato con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta e con Campus Salute, realtà impegnate da anni nella diffusione della cultura della prevenzione attraverso attività gratuite di screening, informazione sanitaria e sensibilizzazione. Una collaborazione che si inserisce in una sinergia ormai consolidata, rafforzando ulteriormente il valore medico e territoriale dell’iniziativa. All’interno di questo accordo si collocano in particolare gli appuntamenti del mercoledì, dedicati alle visite specialistiche affidate a professionisti qualificati e finalizzate a offrire ai cittadini un’opportunità concreta di controllo e orientamento sanitario.

Il calendario delle attività – Il programma settimanale del Wellness Point prevede diversi appuntamenti dedicati alla salute e alla prevenzione. Il lunedì sarà dedicato alla posturologia con il dottor Antonio Damiano, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, con check up mirati alla valutazione posturale e all’individuazione di eventuali alterazioni. Il martedì spazio al servizio “Chiedilo al farmacista” con la dottoressa Corinna Mastro, che offrirà consulenze e controlli su diversi aspetti della prevenzione: dall’analisi della pelle e del fototipo all’insufficienza venosa, dalla placca dentale alle intolleranze alimentari, fino alle problematiche legate al cuoio capelluto, alla cellulite e alla ritenzione idrica.

Il mercoledì sarà invece dedicato alle visite mediche specialistiche con i professionisti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, in collaborazione con Campus Salute: in programma visite pneumologiche con spirometria, controlli cardiologici con elettrocardiogramma e consulti gastroenterologici.

Il giovedì appuntamento con nutrizione e salute insieme alla dottoressa Daniela Pontillo della Croce Rossa Italiana, con incontri dedicati all’alimentazione e ai corretti stili di vita. Il venerdì pomeriggio sarà dedicato alla prevenzione maschile con il dottor Montanaro, urologo, in collaborazione con la Lilt, con consulenze urologiche ed ecografie. Il sabato, infine, spazio alla prevenzione oncologica con la dottoressa Angela Maffeo, sempre in collaborazione con la Lilt, con screening di endocrinologia, senologia e ginecologia.

Un presidio di prevenzione aperto a tutti – «Con il Wellness Point il Centro Campania rinnova una scelta precisa: portare la prevenzione in un luogo di vita quotidiana e renderla facilmente accessibile», fanno sapere dal centro. «La gratuità del servizio, la continuità del progetto nel tempo e il rafforzamento delle collaborazioni con soggetti autorevoli del mondo medico e sanitario confermano una visione che mette al centro la persona e il territorio».

Il Wellness Point si trova al primo piano, ingresso Nord, del Centro Commerciale Campania. Le visite e le consulenze sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione presso l’Info Point di piazza Centrale, telefonando al numero 0823 696037 oppure recandosi direttamente sul posto. Per accedere ai servizi è inoltre necessario scaricare l’app IO & Campania. Per informazioni e per consultare il calendario completo degli appuntamenti è possibile visitare il sito www.campania.com.