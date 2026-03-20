Santa Maria CV, gli studenti del Liceo Nevio a New York: visita all’Onu

Un’esperienza formativa e umana di grande valore ha visto protagonisti numerosi studenti delle classi 4A e 5A Cambridge e delle quinte C e D (indirizzo Tradizionale) del Liceo Classico “Nevio” di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), impegnati – da giovedì 12 a venerdì 20 marzo – in un lungo viaggio studio a New York, cuore pulsante della diplomazia internazionale e dell’economia globale.

Il percorso è iniziato ben prima della partenza: gli studenti hanno, infatti, seguito un intenso corso di formazione di ben 70 ore, durante il quale hanno approfondito temi di attualità internazionale, sviluppato competenze di public speaking e imparato le regole del dibattito diplomatico. Un lavoro preparatorio fondamentale che ha permesso loro di affrontare con consapevolezza e competenza le simulazioni Onu organizzate da Nhsmun. Giunti a New York, i ragazzi del Nevio hanno vestito i panni di veri delegati internazionali, partecipando attivamente a sessioni di confronto, negoziazione e cooperazione su tematiche globali.

Un momento particolarmente significativo è stato rappresentato dalla cerimonia di apertura, che ha visto la partecipazione dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Kamala Harris, la cui presenza ha dato ulteriore prestigio e valore all’esperienza formativa. Durante il soggiorno gli studenti hanno pernottato nel centro di Manhattan, a pochi passi da Times Square, vivendo appieno l’energia della grande metropoli. Accanto all’impegno accademico, però, non sono mancati i momenti di scoperta e di condivisione: il gruppo, guidato dalle professoresse Maria Gabriella Fraschini, docente di Latino e Greco, Giuseppina Cembalo e Alessandra Chirico, docenti di inglese, ha visitato alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui la sede delle Nazioni Unite, il Museum of Modern Art, l’American Museum of Natural History, Ellis Island e la celeberrima Statua della Libertà.

Non sono mancate, inoltre, le tappe simbolo dello skyline newyorkese (primo fra tutti l’Empire State Building), né esperienze suggestive come la visita alla portaerei-museo “Uss Intrepid”. Un viaggio che ha saputo coniugare apprendimento, crescita personale e scoperta, lasciando negli studenti un segno profondo e contribuendo a formare cittadini del mondo, più consapevoli, aperti al dialogo e pronti, grazie anche all’approfondimento delle lingue e culture classiche, ad affrontare le sfide del futuro.

L’esperienza internazionale appena conclusa è stata solo l’ultima in ordine di tempo messe in campo dal Liceo Classico Nevio e, in particolare, dall’indirizzo Cambridge nell’ambito delle attività del progetto Erasmus+ dell’istituto. Infatti, appena due settimane fa si è svolta l’Erasmus Week, cui hanno preso parte numerose delegazioni provenienti da diversi Paesi: una finlandese, una spagnola, due francesi e una tedesca. Una settimana intensa di incontri, scambi culturali e attività didattiche, che ha visto la scuola sammaritana trasformarsi in un vero e proprio spazio di dialogo europeo, sempre ancorato sulle solide radici greco-romane. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA