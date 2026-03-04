Somma Vesuviana, sequestrate officine meccatroniche abusive

Somma Vesuviana (Napoli) – Due attività meccatroniche prive delle necessarie autorizzazioni sono finite sotto sequestro nel corso di un’operazione della Polizia metropolitana di Napoli. I controlli, eseguiti in via Matarazzo, hanno portato a provvedimenti amministrativi e giudiziari nei confronti di due impianti riconducibili a persone legate da rapporti di parentela.

L’operazione della polizia metropolitana – L’attività ispettiva è stata condotta dai funzionari e dagli agenti del distretto di Nola, coordinati dal comandante Lucia Rea, nell’ambito degli indirizzi operativi stabiliti dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei Fuochi e condivisi nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Il primo sequestro amministrativo – Nel primo intervento gli agenti hanno controllato un capannone di circa 100 metri quadrati utilizzato per attività meccatronica. Gli accertamenti hanno evidenziato la totale assenza di iscrizione alla Camera di Commercio, requisito previsto dalla normativa per l’esercizio di questo tipo di attività. Per questo motivo è stato disposto il sequestro amministrativo dell’impianto.

Il secondo impianto sotto sequestro giudiziario – Un secondo controllo ha riguardato un’altra attività meccatronica operante in un locale coperto e in un’area scoperta di circa 310 metri quadrati. Anche in questo caso le verifiche hanno fatto emergere la completa mancanza delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro giudiziario dell’intera attività e delle attrezzature per violazione del codice dell’ambiente, con particolare riferimento alla gestione, al trasporto o allo smaltimento di rifiuti senza autorizzazione.

Controlli sul territorio – Le attività di verifica della Polizia metropolitana proseguiranno in tutto il territorio della città metropolitana con l’obiettivo di contrastare le attività irregolari e garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.