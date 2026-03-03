Roccarainola, masterclass di sassofono con Guerino Bellarosa

Roccarainola (Napoli) – Un appuntamento dedicato all’alta formazione musicale: la masterclass di sassofono tenuta dal concertista internazionale Guerino Bellarosa al Museo Civico “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola. Un’iniziativa organizzata dall’associazione “Musiculturiamo”, con la direzione artistica del maestro Luca Mozzillo, che ha richiamato giovani strumentisti provenienti da diverse province campane.

Il confronto con il maestro – I talentuosi alunni effettivi selezionati hanno avuto la possibilità di lavorare individualmente per un’ora e mezza ciascuno, confrontandosi direttamente con un musicista che vanta una lunga esperienza di concertismo internazionale e di docenza nei conservatori italiani. Un’occasione preziosa di crescita tecnica e interpretativa, costruita sul dialogo serrato tra maestro e allievo.

Impegno e condivisione – L’incontro è stato caratterizzato da momenti di intensa concentrazione e ascolto profondo, alternati a spazi di passione e convivialità. Un clima che ha favorito non solo l’approfondimento musicale, ma anche la diffusione di valori fondamentali come la condivisione, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle competenze individuali.

Eccellenze campane del sassofono – La giornata ha rappresentato anche una testimonianza concreta della presenza in Campania di diverse eccellenze legate allo strumento ideato da Adolphe Sax. Un patrimonio artistico che necessita di sostegno continuo, affinché possa crescere e consolidarsi nel tempo, offrendo nuove opportunità alle giovani generazioni di musicisti.