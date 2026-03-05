Museo di Pietrarsa celebra la Giornata della Donna: l’8 marzo biglietto a 1 euro, brindisi e teatro

Napoli – Una giornata tra cultura, memoria e partecipazione per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Domenica 8 marzo il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le porte a una serie di iniziative pensate per valorizzare storie e prospettive femminili, offrendo ai visitatori un percorso che intreccia storia industriale, narrazione e momenti di convivialità.

La giornata dedicata alle donne – Dalle ore 9.30 alle 19.30 tutte le donne potranno visitare il museo con un biglietto speciale al costo simbolico di 1 euro. L’ingresso sarà invece gratuito per le visitatrici in possesso di CLC (carta di libera circolazione) per ferrovieri in servizio. L’iniziativa consentirà di esplorare l’intero complesso museale, tra locomotive storiche, antichi padiglioni industriali e scorci panoramici affacciati sul Golfo di Napoli.

Terrazze Pietrarsa, brindisi vista mare – Alle Terrazze Pietrarsa il bistrot e la pizzeria accoglieranno le ospiti con un calice omaggio per tutte le donne che prenoteranno il pranzo, disponibile dalle ore 12 alle 17. Un momento conviviale pensato per celebrare la ricorrenza in un contesto suggestivo affacciato sul mare. Le prenotazioni sono disponibili al numero 335 6422368.

Il percorso teatrale itinerante – A chiudere la giornata sarà la performance teatrale itinerante Donne tra Vapore e Coraggio, in programma alle ore 19.30 e alle 20.45. L’iniziativa trasformerà binari e officine del museo in un racconto immersivo dedicato alle figure femminili legate alla storia ferroviaria.

Guidati dalla figura simbolica della Viaggiatrice, i partecipanti incontreranno personaggi ispirati a storie reali: l’Operaia, che rappresenta il lavoro silenzioso e fondamentale nelle officine; la Ribelle, memoria delle rivendicazioni e degli eventi che hanno segnato la storia di Pietrarsa; l’Artista e la Giovane, simboli di un dialogo continuo tra memoria, creatività e futuro. Il racconto includerà anche riferimenti a eventi storici come l’eccidio di Pietrarsa, restituendo spazio alle vicende di donne che hanno contribuito allo sviluppo dell’industria ferroviaria italiana.

A rafforzare la narrazione sarà il Coro delle Donne, presenza collettiva che animerà gli spazi del museo, trasformando il vapore delle locomotive in metafora di resistenza, movimento e progresso. Il costo per partecipare all’iniziativa serale è di 15 euro a persona.

Informazioni per i visitatori – Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare M&N’s all’indirizzo email info@mens-lab.it oppure al numero 379 2377322.