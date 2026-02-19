Santa Maria CV, stage internazionale degli studenti del Nevio a Bruxelles

Si è concluso lo stage di quattro giorni – dal 10 al 13 febbraio – a Bruxelles che, come ogni anno, ha visto protagonisti gli studenti dell’indirizzo Cambridge dello storico Liceo Classico “Nevio” di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Un’occasione unica per approfondire il funzionamento delle istituzioni europee e per mettere alla prova le proprie competenze linguistiche in un contesto internazionale.

Durante le attività gli studenti, suddivisi in gruppo, hanno approfondito le tematiche relative alla nazione loro assegnata, esponendo e dibattendo rigorosamente in lingua inglese. Un esercizio di alto livello che ha dimostrato la preparazione e la maturità dei nostri ragazzi non solo nelle Lingue Classiche ma anche nell’uso attivo della lingua straniera.

Ma non è stato solo studio! I ragazzi, accompagnati dalle relative professoresse di Latino e Greco del corso A, Annamaria De Lellis, Maria Gabriella Fraschini e Caterina Meccariello, hanno anche ammirato le meraviglie della città di Bruxelles, vestita a festa con le installazioni luminose del Bright Brussels Festival, che ha favorito un connubio perfetto tra cultura, politica e bellezza. Al termine della significativa esperienza un doveroso ringraziamento per il supporto e per tutta la fase organizzativa è stato rivolto dagli studenti sia alla referente professoressa Alessandra Chirico sia alla dirigente scolastica dell’Isiss “Amaldi-Nevio”, Rosaria Bernabei. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA