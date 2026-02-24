“Caserta – La città delle donne”, eventi dal 6 all’8 marzo: presentazione a Roma con i ministri Nordio e Roccella

Caserta si prepara a diventare il centro di un grande racconto collettivo dedicato al talento e alla leadership femminile. Dal 6 all’8 marzo la città ospiterà il Festival internazionale “Caserta – La città delle donne”, tre giorni di incontri, dialoghi, cultura e innovazione che richiameranno protagoniste di primo piano del panorama nazionale e internazionale. La presentazione ufficiale si è svolta a Roma, nella prestigiosa cornice di Palazzo Wedekind, su iniziativa della Fondazione Orizzonti.

La presentazione a Roma – All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della giustizia Carlo Nordio, la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella e la presidente della “Fondazione Marisa Bellisario”, Lella Golfo. A moderare il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. In platea anche la principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie e la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato.

«Il progetto si basa su una storia che ha 250 anni, quando nella Real Colonia di San Leucio venne sancita per la prima volta al mondo la parità di genere. – ha dichiarato Menniti – La parità non venne sancita solo come principio, ma applicata producendo risultati straordinari. Il Codice di San Leucio, che seguì alla fondazione della Real Colonia, è il primo impianto giuridico al mondo nel quale viene sancita la parità di genere. Pose la figura femminile al centro di un sistema di sviluppo integrato, produsse risultati straordinari, rendendo San Leucio un esempio di progresso civile, economico e industriale senza precedenti in Europa».

Il valore storico di San Leucio – Il riferimento è al Codice leuciano, elaborato nel Settecento, che introdusse principi di uguaglianza e tutela del lavoro femminile in un contesto produttivo e sociale innovativo per l’epoca. «È stata una gradita sorpresa, anche per chi conosce la storia, vedere che 250 anni fa – ha sottolineato il ministro Nordio – erano stati elaborati in una sorta di piccolo codice i principi che oggi sono generalmente accettati della parità di genere, soprattutto delle pari opportunità. È stato un momento di grande rivoluzione, addirittura molto più avanzata della Rivoluzione francese. Abbiamo sempre parlato di riforme e di norme per tutelare le donne e i soggetti deboli dalla violenza e dal sopruso, ma se parliamo di far realmente raggiungere alla donna la parità, credo che questo si possa ottenere soltanto attraverso l’educazione: non c’è legge, non c’è decreto, non c’è governo, non c’è parlamento che tenga, solo ed esclusivamente attraverso l’educazione».

Per la ministra Roccella si tratta di «una bellissima iniziativa per valorizzare un episodio della storia italiana, particolarmente significativo, ma poco noto. Perché che a Caserta, nel Sud Italia, ci fosse un esperimento sociale e lavorativo così interessante, e così mirato anche sulla parità tra uomo e donna, ovviamente adattato all’epoca, è qualcosa che va ripescato dalla storia, va diffuso e fatto conoscere e valorizzato». La presidente Golfo ha aggiunto: «Sono rimasta molto affascinata e ringrazio il presidente Menniti di avermi fatto conoscere questo codice. La mia è una storia di parità di genere. Io vengo dal profondo Sud e conosco molto bene queste dinamiche. Le cose stanno cambiando. Oggi nei Cda ci sono sempre più donne perché hanno portato valore, innovazione e qualità».

Tre giorni tra cultura, diritti e nuove narrazioni – Il Festival 2026 si presenta come un omaggio corale all’eccellenza femminile, con un programma che intreccia cultura, innovazione, festa e benessere. Accanto agli incontri istituzionali e ai panel di approfondimento, spazio alla “FEM – Festa dell’editoria femminile”, al “Creator Hub – Voci digitali del femminile”, a “HERitage San Leucio – Visioni, diritti e futuro al femminile” e a “Il villaggio delle donne – Una festa, un incontro, una comunità”. Tre giornate in cui libri, parole, linguaggi digitali, convegni e momenti pubblici animeranno la città, affiancati da una rete di “eventi diffusi” promossi dal mondo dell’associazionismo.

Il programma – Cuore della manifestazione saranno la Reggia di Caserta, l’Archivio di Stato e il Belvedere di San Leucio, oltre ad altri spazi cittadini. Si parte il 6 marzo, alle ore 11, con la cerimonia inaugurale alla Reggia di Caserta, con i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente Menniti. Tra le ospiti attese nei tre giorni figurano, tra le altre, Amélie Nothomb, Teresa Cinque, Chiara Francini, Concita De Gregorio, Barbara Alberti, Dacia Maraini, Anna Pavignano, Gabriella Genisi e Catena Fiorello. Accanto alle scrittrici, spazio a giornaliste, accademiche, rappresentanti delle istituzioni, protagoniste dello sport, dell’arte, dell’impresa e della comunicazione digitale. L’8 marzo, giornata simbolica, si chiuderà con un fitto calendario di incontri dedicati alla diplomazia al femminile, allo sport, alla letteratura del Novecento e ai nuovi linguaggi della narrazione contemporanea. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA E IL PROGRAMMA COMPLETO