“Caserta – La città delle donne”, eventi dal 6 all’8 marzo: presentazione a Roma con i ministri Nordio e Roccella

Caserta si prepara a diventare il centro di un grande racconto collettivo dedicato al talento e alla leadership femminile. Dal 6 all’8 marzo la città ospiterà il Festival internazionale “Caserta – La città delle donne”, tre giorni di incontri, dialoghi, cultura e innovazione che richiameranno protagoniste di primo piano del panorama nazionale e internazionale. La presentazione ufficiale si è svolta a Roma, nella prestigiosa cornice di Palazzo Wedekind, su iniziativa della Fondazione Orizzonti.
La presentazione a Roma – All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della giustizia Carlo Nordio, la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella e la presidente della “Fondazione Marisa Bellisario”, Lella Golfo. A moderare il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. In platea anche la principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie e la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato.
«Il progetto si basa su una storia che ha 250 anni, quando nella Real Colonia di San Leucio venne sancita per la prima volta al mondo la parità di genere. – ha dichiarato Menniti – La parità non venne sancita solo come principio, ma applicata producendo risultati straordinari. Il Codice di San Leucio, che seguì alla fondazione della Real Colonia, è il primo impianto giuridico al mondo nel quale viene sancita la parità di genere. Pose la figura femminile al centro di un sistema di sviluppo integrato, produsse risultati straordinari, rendendo San Leucio un esempio di progresso civile, economico e industriale senza precedenti in Europa».
Il valore storico di San Leucio – Il riferimento è al Codice leuciano, elaborato nel Settecento, che introdusse principi di uguaglianza e tutela del lavoro femminile in un contesto produttivo e sociale innovativo per l’epoca. «È stata una gradita sorpresa, anche per chi conosce la storia, vedere che 250 anni fa – ha sottolineato il ministro Nordio – erano stati elaborati in una sorta di piccolo codice i principi che oggi sono generalmente accettati della parità di genere, soprattutto delle pari opportunità. È stato un momento di grande rivoluzione, addirittura molto più avanzata della Rivoluzione francese. Abbiamo sempre parlato di riforme e di norme per tutelare le donne e i soggetti deboli dalla violenza e dal sopruso, ma se parliamo di far realmente raggiungere alla donna la parità, credo che questo si possa ottenere soltanto attraverso l’educazione: non c’è legge, non c’è decreto, non c’è governo, non c’è parlamento che tenga, solo ed esclusivamente attraverso l’educazione».
Per la ministra Roccella si tratta di «una bellissima iniziativa per valorizzare un episodio della storia italiana, particolarmente significativo, ma poco noto. Perché che a Caserta, nel Sud Italia, ci fosse un esperimento sociale e lavorativo così interessante, e così mirato anche sulla parità tra uomo e donna, ovviamente adattato all’epoca, è qualcosa che va ripescato dalla storia, va diffuso e fatto conoscere e valorizzato». La presidente Golfo ha aggiunto: «Sono rimasta molto affascinata e ringrazio il presidente Menniti di avermi fatto conoscere questo codice. La mia è una storia di parità di genere. Io vengo dal profondo Sud e conosco molto bene queste dinamiche. Le cose stanno cambiando. Oggi nei Cda ci sono sempre più donne perché hanno portato valore, innovazione e qualità».
Tre giorni tra cultura, diritti e nuove narrazioni – Il Festival 2026 si presenta come un omaggio corale all’eccellenza femminile, con un programma che intreccia cultura, innovazione, festa e benessere. Accanto agli incontri istituzionali e ai panel di approfondimento, spazio alla “FEM – Festa dell’editoria femminile”, al “Creator Hub – Voci digitali del femminile”, a “HERitage San Leucio – Visioni, diritti e futuro al femminile” e a “Il villaggio delle donne – Una festa, un incontro, una comunità”. Tre giornate in cui libri, parole, linguaggi digitali, convegni e momenti pubblici animeranno la città, affiancati da una rete di “eventi diffusi” promossi dal mondo dell’associazionismo.
Il programma – Cuore della manifestazione saranno la Reggia di Caserta, l’Archivio di Stato e il Belvedere di San Leucio, oltre ad altri spazi cittadini. Si parte il 6 marzo, alle ore 11, con la cerimonia inaugurale alla Reggia di Caserta, con i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente Menniti. Tra le ospiti attese nei tre giorni figurano, tra le altre, Amélie Nothomb, Teresa Cinque, Chiara Francini, Concita De Gregorio, Barbara Alberti, Dacia Maraini, Anna Pavignano, Gabriella Genisi e Catena Fiorello. Accanto alle scrittrici, spazio a giornaliste, accademiche, rappresentanti delle istituzioni, protagoniste dello sport, dell’arte, dell’impresa e della comunicazione digitale. L’8 marzo, giornata simbolica, si chiuderà con un fitto calendario di incontri dedicati alla diplomazia al femminile, allo sport, alla letteratura del Novecento e ai nuovi linguaggi della narrazione contemporanea. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA E IL PROGRAMMA COMPLETO
6 Marzo
* 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato
Cerimonia di inaugurazione
Introduce: Giuseppe Menniti – Presidente della Fondazione Orizzonti.
Saluti istituzionali: Antonella Scolamiero (Commissario Straordinario Comune di Caserta), Lucia Volpe (Prefetta di Caserta), Annarita Patriarca, Roberto Fico, Pina Picierno, Luca Ciriani.
* 14:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Amélie NOTHOMB dialoga con Maria Beatrice CRISCI
Meglio così – Voland
* 15:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Teresa CINQUE dialoga con Chiara NATALE (@chiara.lapelvi)
Autobiografia Clitoridea – Longanesi
* 16:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Emerita CRETELLA e Michela NACCA dialogano con Lucia OTTAVI
Presentazione collana Voci di donne – Armando Editore
* 16:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Anna ZARLENGA dialoga con Roberta BUONOMO (@ilprofumodelleparole)
Zucchero, amore e tanti guai – Newton Compton
* 17:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Laboratorio
Marta SABINO dialoga con Antonella SERPICO
Il femminicidio – Edizioni Anicia
* 18:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Gaja CENCIARELLI dialoga con Serena FERRAIOLO
Il rivoluzionario e la maestra – Marsilio
* 18:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Laboratorio
Elena NUGNES dialoga con Carmela MUCHERINO
Sono nata con la valigia – Atile Edizioni
* 18:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Lidia LUBERTO dialoga con Giovanna SERPICO
Miriam Mafai – Pacini Fazzi Editore
* 19:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Chiara FRANCINI dialoga con Maria Antonietta SPADORCIA
Le querce non fanno limoni – Rizzoli
7 Marzo
* 10:00 | Belvedere di San Leucio
Il mondo al femminile: bilanci e sfide del gender gap
Con Donatella Cagnazzo, Margherita Interlandi, Pina Picierno, Beatrice di Borbone delle Due Sicilie.
* 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Concita DE GREGORIO e Melania PETRIELLO
Madre – Feltrinelli e Round Robin
* 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Roberta BEOLCHI dialoga con Barbara PREZIOSI e Renata PAVLOV
Fata mamy e la magia dell’amore – Edizioni Graus
* 12:00 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea
Premio Matilde Serao
Con Adriana Cerretelli, Titta Fiore, Donatella Trotta, Lidia Luberto. Modera: Vincenzo di Vincenzo.
* 12:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Valentina DAGO, Simona PELLICCIA, Romina CARUANA e Angelika PALMEGIANI dialogano con Marilena LUCENTE e Paolo MIGGIANO.
La letteratura femminile e straniera di Terra Somnia
* 12:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Beatrice LUZZI dialoga con Carla LIBRERA e Monica MARANGONI
Una famiglia a due piazze – Armando De Nigris Editore
* 14:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Isabella PEDICINI, Lorenza SABATINO, Giuseppa VITTORINI, Fuani MARINO e Raffaella R. FERRÉ
Collana Meridiane – Storie ritrovate delle donne del Sud – Armando De Nigris Editore
* 14:30 | Belvedere di San Leucio – Sala Ferdinandea
Donne in prima linea
Con Suor Rita Giaretta, Donatella Rotundo, Melissa Sipala, Stefania Castricone, Martina Semenzato, Silvana Arbia. Modera: Andrea Grassi.
* 15:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Titti MARRONE dialoga con Alessandra PACELLI
Primammore – Feltrinelli
* 15:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Antonella CORTESE dialoga con Valerio DE GIOIA, Monica GIORGI, Gaetana NATALE e Alessandra D’ALESSIO.
Quando l’amore uccide – Armando Editore
* 15:30 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea
Venere 4.0
Con Francesca Pascale, Valeria Altobelli, Maria Graziano, Elena Aceto di Capriglia, Barbara Carbone. Modera: Francesco Eriberto D’Ippolito.
* 16:30 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea
LeaD
Con Fulvia Bacchi, Rosalba Benedetto, Simona Paravani, Ilaria Montefusco, Caterina Belletti, Elena Bonetti, Valeria Barletta. Modera: Tommaso De Simone.
* 16:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Nadia VERDILE dialoga con Manuela PIANCASTELLI
Artemisia – Maria Pacini Fazzi Editore
* 16:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Caterina CAPARELLO dialoga con Linda MERCURIO
Le 21 madri costituenti – Le Lucerne
* 17:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Laboratorio
Alessia VESSICCHIO dialoga con Adele VAIRO
Fino a te – Edizioni Graus
* 18:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Barbara ALBERTI dialoga con Titti MARRONE
Gelosia – Piemme
* 18:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Marilena LUCENTE, Benedetta RIZZI e Silvia TESSITORE
La voce di Donatella Colasanti – Editrice ZONA. Presentazione del volume Ascoltai la mia voce.
* 19:30 | Boutique Nida, Via Mazzini 65
Patrizia MARRAS dialoga con Vittoriana ABATE
La moda non è un mestiere per cuori solitari – Bompiani
8 Marzo
* 10:00 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea
Arte al femminile
Con Tiziana Di Caro, Tiziana Maffei, Roxy in the Box, Romilda De Luca. Modera: Santa Nastro.
* 10:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Donne e Sport (in collaborazione con CONI Caserta e CIP Campania)
Con Laura Lunetta, Angela Procida, Angela Carini e Ginevra Caracciolo di Brienza. Modera: Lucio Bernardo.
* 10:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Laboratorio
Annalisa STRADA dialoga con Michele CASELLA
Inventare storie – Scrivere per ragazze e ragazzi
* 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Diplomazia al femminile
Con Carla Jazzar, Esquia Alejandra Rubin De Celis Nunez, Fabiana Capuano, Maria Luisa Cusati e Maria Grazia Alvarez Rodriguez. Modera: Federica De Gregorio.
* 11:00 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea
Lezioni di parità
Con Monica Matano, Angela Colmellere, Marie-Thérèse Auberson, Marianna Pignata, Eugenia Carfora. Modera: Paola Ferrazzoli. Premiazione Alunne Istituto F. Morano di Caivano.
* 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Elisabeth NICOLI, Claudia DURASTANTI e Aixa DE LA CRUZ dialogano con Simonetta SCIANDIVASCI.
Des femmes: l’editoria internazionale al femminile
* 12:00 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea
Ridurre le distanze
Con Anna Rossomando, Wanda Ferro, Enzo Battarra, Lella Golfo. Modera: Nicola Porro.
* 12:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Sara DE SIMONE e Ilaria FORTE
La gioia di scrivere – Donne in poesia
* 12:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Rosso Vanvitelliano con Andrea GRASSI
Effetto personale – Rivoluzioni Editoriali
* 15:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Gabriella GENISI dialoga con Alessia AULICINO
La specchia del diavolo – Rizzoli
* 15:45 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Aixa DE LA CRUZ dialoga con Ludovica RUSSO
Le Eredi – Fandango
* 16:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Elda ALVIGINI dialoga con Beatrice BARBATO
Inutilmentefiga – Santelli
* 17:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Dacia MARAINI dialoga con MARIA PIRRO
La letteratura femminile del Novecento
* 18:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Anna PAVIGNANO dialoga con Maria Beatrice CRISCI
Come sale sulla pelle – Piemme
* 18:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala FEM
Rita RAUCCI, Stefania SPARACO, Maria Giovanna PETRILLO e Claudio LOMBARDI dialogano con Antonella MONACO.
Inganni e potere: il gaslighting – Spartaco
* 19:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Laboratorio
Antonella CILENTO dialoga con Daniela BORRELLI
La babilonese – Bompiani
* 19:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – Sala Conferenze
Isabella STAINO dialoga con Paola CACACE
Cenerentola e Biancaneve – Terreblu
* 19:30 | Vovo Pacomio – Via G. Mazzini, 24
Catena Fiorello
Maria Sentimento – Rizzoli