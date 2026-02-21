Aversa-Teverola, controlli straordinari dei carabinieri: denunce e e 12 multe

Un controllo a tappeto tra le strade cittadine e nei comuni limitrofi ha scandito la serata del 20 febbraio, quando i carabinieri delle compagnie di Marcianise e Casal di Principe hanno messo in campo un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, oltre che al contrasto delle violazioni al Codice della Strada. L’operazione ha interessato i territori di Aversa e Teverola, con posti di blocco e verifiche mirate.

Le denunce e le segnalazioni – Nel corso delle attività è stata deferita in stato di libertà una 33enne, domiciliata nel campo rom di Giugliano in Campania, risultata irregolare sul territorio nazionale a seguito degli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma. Segnalato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo anche un 46enne di Aversa, che avrebbe violato la misura dell’obbligo di permanenza presso la propria abitazione nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le 07. L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di 1,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Le sanzioni e i controlli – Durante il servizio sono state elevate 12 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, tra cui mancata copertura assicurativa, guida senza patente, omessa revisione e mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Le sanzioni complessivamente irrogate ammontano a 2.856 euro. In totale sono state controllate 104 persone e 62 veicoli.