Napoli e l’amore: Worldtours dedica San Valentino all’esperienza condivisa

Napoli, città che nasce dalla passione impossibile di Partenope per Ulisse, è storicamente considerata un luogo chiave della storia dell’amore, e ancora oggi tra miti e leggende custodisce storie e gesti che attraversano i secoli, tra vicoli silenziosi, piazze che respirano storia e panorami che si aprono sul mare. È in questo tessuto vivo che Worldtours propone, per San Valentino, tour ed esperienze guidate dedicate alle coppie, con l’obiettivo di trasformare la città e la costiera da cornice di scoperta e condivisione a vera e propria parte in causa dell’amore che si celebra.

«L’intento non è solo offrire un percorso turistico, ma costruire momenti in cui la città stessa diventa testimone e complice», spiega Roberta Conte, owner di Worldtours. «Si tratta di momenti in cui le persone si ritrovano insieme, condividono un gesto, una scoperta, un sapore. Ogni percorso è pensato per creare memoria comune, per trasformare l’esperienza in qualcosa di vissuto a due, con la città e la costiera come testimoni e nemmeno troppo silenziose di ogni storia romantica».

Tra le proposte incluse figurano itinerari tra Sorrento, Positano e Amalfi, laboratori di pizza e pasta, esperienze di mixology, escursioni al tramonto in barca, la Capri Boat Experience e degustazioni di vino. Per la settimana dal 9 al 15 febbraio sarà disponibile inoltre uno sconto 2×1 applicabile esclusivamente a coppie di adulti, valido sui prodotti condivisi con date di viaggio flessibili durante l’anno, per trasformare questa filosofia in un dono da fare alla persona amata.

«È l’interazione tra le persone a fare la differenza», aggiunge Conte. «Il senso di un luogo emerge davvero quando viene condiviso, quando due persone lo attraversano insieme e lo portano con sé nei ricordi. Napoli e la costiera diventano così parte viva di quell’esperienza, amplificando ciò che si prova e rendendolo unico».

Con questa iniziativa, Worldtours conferma la propria attenzione al turismo esperienziale come strumento per favorire relazioni e momenti condivisi, trasformando le destinazioni del Sud Italia in luoghi dove le storie personali si intrecciano con la memoria dei luoghi, tra cultura, paesaggi e gesti quotidiani che restano impressi.