Chupito sceglie Napoli: short video per salvare botteghe storiche della città

Chupito, fondata tre anni fa a Milano dall’intuizione di giovani imprenditori lombardi e campani, annuncia il suo arrivo a Napoli con un’iniziativa dedicata alle botteghe storiche e alle attività che rappresentano l’anima più autentica della città. Un contributo concreto in occasione dei 2.500 anni di Partenope, pensato per riportare al centro storie di lavoro, competenze e tradizione. Il progetto nasce dalla volontà di andare oltre l’immagine semplificata e spesso stereotipata che oggi domina i social, per raccontare una Napoli meno visibile ma profondamente viva, fatta di imprese familiari, artigiani e attività che resistono nel tempo.

Chupito utilizza i social come strumento di racconto, per dare voce alle persone e alle imprese che, anche in condizioni difficili, non si sono mai arrese. Il cuore dell’iniziativa è la creazione di short video capaci di catturare l’attenzione degli utenti e trasformarla in ascolto, relazione e memoria. Dopo aver consolidato la propria presenza nel Nord Italia, l’agenzia ha scelto Napoli perché crede nel valore del territorio e nelle realtà imprenditoriali che lo animano, e perché riconosce nella città un patrimonio umano e culturale ancora in parte inesplorato nel racconto digitale contemporaneo. «Napoli non è solo ciò che oggi si vede su TikTok, ma un ecosistema ricco di storia, lavoro e competenze che meritano di essere raccontate, affiancate e supportate. È come se nell’era digitale esistesse una nuova Napoli sotterranea da riscoprire, ed è questo il nostro obiettivo», afferma il ceo Stefano Maiolica.

L’iniziativa prevede la selezione di una bottega storica, di un’attività artigianale o di una realtà familiare a rischio scomparsa. La realtà scelta riceverà gratuitamente un percorso di comunicazione completo della durata di un anno, con la produzione di contenuti e video social pensati per raccontarne la storia, il presente e le prospettive future. Il progetto nasce per dimostrare che il mondo digitale non è necessariamente un ostacolo per la tradizione. Al contrario, i social possono diventare uno strumento capace di creare valore anche per la memoria e l’identità, favorendo un dialogo nuovo tra passato e futuro.

«Crediamo che i social possano essere utilizzati per custodire la memoria e non solo per inseguire i trend. Raccontare una bottega significa raccontare una parte di città», dichiara Federica Sbezzi, co-founder e coo dell’agenzia. «Chupito, ovvero la produzione di video brevi ad alto potenziale organico basati su storytelling ed edutainment, rappresenta oggi la singola innovazione digitale che ha generato il maggiore impatto concreto sul business delle aziende; nel panorama attuale, l’unica trasformazione comparabile per portata ed effetti è quella introdotta dall’intelligenza artificiale», dice Paolo Bonetti, co-founder e business lead.

Segnalazioni e candidature – La realtà selezionata verrà seguita per la durata di un anno con un racconto autentico e continuo, che metterà al centro le persone, il lavoro quotidiano, le difficoltà reali, le ansie e le speranze, con un approccio rispettoso e delicato, senza filtri né forzature narrative. È possibile segnalare un’attività o candidarsi direttamente sul sito www.chupito.it/napoli La selezione avverrà nelle prossime settimane. Il progetto prenderà vita nel corso del 2026.