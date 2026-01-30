Taxi abusivi a Napoli, cinque sigle scrivono al Comune: “Intensificare i controlli, rischio bomba sociale”

Napoli – “Il servizio a firma Luca Abete andato in onda nelle scorse ore durante Striscia la Notizia e dedicato al fenomeno del trasporto abusivo di persone ha riportato all’attenzione pubblica una serie di pratiche irregolari da tempo denunciate dagli operatori del settore e purtroppo diffuse anche in diversi contesti territoriali. Un tema che, al di là della risonanza televisiva, continua a rappresentare una criticità strutturale per la tutela dell’utenza e per chi lavora nel comparto nel pieno rispetto della legalità”.

Lo scrivono, in una lettera congiunta indirizzata alla Polizia Municipale di Napoli e all’assessore Teresa Armato, le associazioni nazionali Federnoleggio, ACNCC, AIR, FIA e Sistema Trasporti. L’occasione è data dalla messa in onda di un servizio del noto programma satirico in cui si evidenziava la massiccia presenza di ‘taxi abusivi’ in giro per il capoluogo partenopeo. Condotte che configurano violazioni di legge e che incidono direttamente sull’equilibrio del mercato, penalizzando gli operatori regolarmente autorizzati che rispettano obblighi, costi e controlli stringenti

“Nel servizio andato in onda – si legge nella missiva – si vedono operare soggetti abusivi, privi di qualsivoglia autorizzazione, in alcuni casi anche senza patente o copertura assicurativa, finanche minorenni. Ed è un fenomeno dilagante, con vere e proprie flotte di veicoli. Se aggiungiamo a questo già complesso quadro altre condotte da noi già denunciate, come quelle di auto sponsor, auto di agenzie di viaggio e auto di cortesia che effettuano servizi di trasporto in sfregio a tutta la normativa del settore, parliamo di una bomba sociale. Un problema non solo di NCC e taxi autorizzati, ma anche dell’utente che non ha idea dei rischi che corre quando è lontana la strada della legalità”.

Secondo le associazioni di categoria, il fenomeno non si esaurisce in singoli episodi isolati ma rappresenta una “pratica sistemica che genera concorrenza sleale, altera le regole del settore e apre scenari problematici anche sul piano della sicurezza stradale, delle coperture assicurative e della tutela dei passeggeri”. In assenza di titoli abilitativi e controlli adeguati, sottolineano le sigle firmatarie, viene meno qualsiasi garanzia per l’utenza, con rischi evidenti che ricadono sull’intera collettività.

Alla luce dell’eco mediatica assunta dal servizio televisivo e dell’interesse pubblico che ne è derivato, le associazioni firmatarie richiamano l’attenzione delle istituzioni competenti sull’urgenza di intensificare le attività di controllo e verifica sul territorio, affinché vengano applicati i provvedimenti previsti nei confronti di chi opera abusivamente nel trasporto di persone.

“Il comparto del noleggio con conducente – concludono le organizzazioni di rappresentanza – è composto da imprese e lavoratori che operano nel rispetto delle regole, investono in professionalità e sicurezza e contribuiscono in modo regolare all’economia locale e nazionale. Contrastare l’abusivismo non è soltanto una questione di legalità, ma un passaggio necessario per garantire trasparenza, correttezza e tutela degli utenti”.