Marigliano, furto alla cabina di comando ferroviaria: traffico in tilt e incendio dei circuiti

Un colpo mirato, messo a segno nel cuore dei sistemi di controllo ferroviari, ha avuto effetti immediati sulla circolazione dei treni e sulla sicurezza degli impianti. A Marigliano, in provincia di Napoli, il furto di materiale elettrico dalla cabina di comando per la gestione del traffico ferroviario ha provocato l’interruzione della tratta Cancello–Sarno e l’innesco di un incendio ai circuiti elettrici, verosimilmente causato da un cortocircuito.

L’intervento dei carabinieri – A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Marigliano, allertati per quanto stava accadendo nella postazione di controllo dei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato, in via del Carmine. All’arrivo dei militari, è stato accertato che ignoti, poco prima, avevano sottratto materiale elettrico essenziale al funzionamento degli impianti.

Le conseguenze e le indagini – Il furto ha avuto ripercussioni dirette sulla regolarità del servizio ferroviario, con la sospensione della circolazione sulla linea Cancello–Sarno, mentre l’incendio dei circuiti ha aggravato il quadro operativo. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.