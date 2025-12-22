Napoli, “Volere Volare Agire”: il volontariato si racconta tra dati, visioni e comunità

Napoli – Un confronto a più voci per leggere il presente e immaginare il futuro del volontariato nell’area metropolitana di Napoli. Volere Volare Agire è stato un incontro dedicato a esplorare l’impegno civico attraverso tre prospettive intrecciate, mettendo al centro persone, numeri e responsabilità condivise.

Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati dell’Indagine sul volontariato nella città metropolitana di Napoli, realizzata dal Csv Napoli in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Un lavoro di analisi che restituisce una fotografia articolata del ruolo sociale, civico ed educativo svolto dal volontariato sul territorio, evidenziandone dinamiche, criticità e potenzialità.

I protagonisti e il quadro istituzionale – All’incontro hanno preso parte Umberto Cristadoro, presidente del Csv Napoli, Francesco Pirone, coordinatore del Corso di Laurea in Innovazione sociale dell’Università “Federico II”, e Domenico Credendino, presidente dell’Otc Campania–Molise. I loro interventi hanno contribuito a delineare un quadro che tiene insieme ricerca accademica, pratiche associative e funzioni di controllo, restituendo una lettura complessiva del fenomeno.

Motivazioni e futuro del volontariato – L’iniziativa ha voluto stimolare una riflessione condivisa sulle motivazioni, le esperienze e le visioni di chi ogni giorno contribuisce a costruire comunità più solidali. Un confronto aperto, orientato non solo alla comprensione dei dati, ma anche alla valorizzazione del capitale umano che anima il volontariato e ne rafforza l’impatto sociale. IN ALTO IL VIDEO