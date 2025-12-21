Carinaro, gli studenti mettono in scena il Presepe Vivente

Carinaro (Caserta) – La rievocazione del Presepe Vivente ha segnato per l’Istituto comprensivo di Carinaro l’evento conclusivo del progetto Scuola Viva Campania – II Annualità, Programmazione 2021/2027 “Re-Stare Bene a Scuola” – seconda edizione. Un cammino che ha messo al centro gli allievi della scuola secondaria di primo grado, valorizzandone talenti e competenze attraverso linguaggi diversi grazie ai moduli di Comunicazione, Musica e Teatro che li hanno coinvolti in un lavoro corale capace di unire espressione artistica e responsabilità educativa.

Il taglio del nastro rosso ha dato ufficialmente il via alla rievocazione, alla presenza della dirigente scolastica, professoressa Anastasia Cantile e dell’assessore alla Pubblica istruzione, Rachele Barbato, insieme ai docenti dell’istituto, alle famiglie e agli alunni. Gli studenti si sono distinti per serietà e coinvolgimento nell’interpretazione dei diversi ruoli assegnati: dalla sacra famiglia ai pastori. La chiusura è stata affidata all’esibizione del coro del modulo Musica, mentre gli alunni del modulo Comunicazione hanno curato la realizzazione della locandina ufficiale della manifestazione.

La dirigente Cantile ha evidenziato la capacità del progetto di rafforzare il legame con il territorio: «Iniziative come questa permettono alla scuola di aprirsi al territorio e diventare un luogo vivo, capace di valorizzare i talenti dei ragazzi e promuovere relazioni positive tra alunni, famiglie e docenti. I nostri alunni sono stati i veri protagonisti di questo percorso, dimostrando impegno, responsabilità e grande entusiasmo». E ha espresso un sentito ringraziamento «agli esperti, tutor, docenti, famiglie e Scuola Viva Campania per il supporto offerto. Un ringraziamento speciale va ai nostri alunni che, con dedizione e serietà, hanno dato vita a un’esperienza di forte valore formativo e simbolico per tutta la scuola». SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA