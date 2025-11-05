Regionali Campania, Raffaela Pignetti inaugura il comitato elettorale ad Aversa con Cirielli

Aversa (Caserta) – Il debutto della campagna di Raffaela Pignetti ad Aversa non è solo un taglio del nastro: è la scelta di partire dalle proprie radici per proiettare un messaggio di unità e sviluppo che guarda a tutta la provincia di Caserta. L’inaugurazione è in programma venerdì 7 novembre, alle ore 19, in via Vittorio Veneto.

Insieme alla candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Campania sono attesi il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli, l’europarlamentare Alberico Gambino, i deputati Gimmi Cangiano e Marco Cerreto e la senatrice Giovanna Petrenga, a testimoniare un fronte istituzionale compatto a sostegno di una visione che punta sul rilancio della provincia di Caserta.

«Ho scelto Aversa perché rappresenta le mie radici e la mia identità: aversana di nascita, normanna di spirito», dichiara Pignetti. «Da qui – sottolinea – parte un percorso che abbraccia l’intera provincia, con l’obiettivo di trasformare le idee in risultati e di restituire valore e opportunità a tutti i nostri territori».

L’apertura del comitato vuole essere uno spazio stabile di confronto con i cittadini. La candidata presenterà un’agenda centrata su sostenibilità ambientale e sociale, formazione e lavoro, infrastrutture e trasporti, welfare e sviluppo del territorio, con l’obiettivo di tradurre le proposte in interventi concreti per i comuni casertani.