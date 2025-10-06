Lotto: a Castel Volturno e Sant’Antimo doppietta da 50mila euro

7
Il Lotto sorride alla Campania. Nell’estrazione di sabato 4 ottobre, come riporta Agipronews, realizzata una vincita totale di 50mila euro distribuita in due premi da 25mila euro ciascuno, entrambi con tre ambi e un terno.
La prima a Castel Volturno, in provincia di Caserta, presso la Strada Statale 7 Quater Domitiana, mentre la seconda in piazza della Repubblica a Sant’Antimo, in provincia di Napoli.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,17 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 997,1 milioni di euro da inizio anno.