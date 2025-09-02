Travolto e ucciso da un’auto, muore ex vicepreside: alla guida un 18enne senza patente

Un impatto devastante, una corsia invasa e un uomo di 71 anni sbalzato oltre la recinzione di un giardino. È morto così Diego Lapaine, ex vicepreside di scuola, travolto mentre era in sella alla sua bicicletta a Villorba, in provincia di Treviso. Alla guida dell’auto, una Fiat 500 rossa, un ragazzo di 18 anni che – secondo le prime ricostruzioni – non avrebbe mai conseguito la patente.

L’incidente è avvenuto su una strada a doppio senso. L’utilitaria avrebbe improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta e centrando in pieno il ciclista. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato contro il parabrezza, poi catapultato a diversi metri di distanza, fino a finire all’interno del giardino di un’abitazione privata. I soccorsi sono stati tempestivi, ma per Lapaine non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il diciottenne – in stato di shock – avrebbe preso l’auto all’insaputa della madre, con cui vive a Conegliano. Sul caso indaga la Procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.