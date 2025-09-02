Napoli, studenti da tutta Italia per orientamento alla Scuola Superiore Meridionale

Napoli – Sono stati 146 gli studenti delle scuole medie superiori provenienti da tutta Italia che hanno partecipato a Napoli alla settimana di orientamento della Scuola Superiore Meridionale, istituzione universitaria di alta formazione, unica ad ordinamento speciale nel sud Italia.

Cinque giornate tematiche di studio sul tema de “La forza dell’errore”. A inaugurare la giornata, seguita poi da lezioni magistrali di automatica e robotica, filologia e diritti, il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, il responsabile della scuola superiore, Arturo de Vivo, e il professor Giuseppe Recinto, membro del comitato ordinatore. IN ALTO IL VIDEO