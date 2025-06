Aversa, torna “Artigiani in piazza”: un weekend tra creatività e tradizione

Aversa (Caserta) – Mani sapienti che intrecciano stoffe, modellano cera, intagliano legno e danno forma a oggetti unici. È il cuore pulsante di Artigiani in piazza – Fiera degli hobbisti. Mercatini artigianali – Arte e creatività, che nel weekend animerà piazza Municipio ad Aversa con decine di espositori e creazioni frutto della passione di artigiani e hobbisti.

L’evento è in programma si svolgerà sabato 28 giugno, dalle ore 17 alle 23, e domenica 29 con orario continuato dalle ore 10 alle 23. Un fine settimana all’insegna della creatività locale, con stand ricchi di colori e profumi, aperti alla cittadinanza.

Oggetti unici e passione artigiana – Ceramiche dipinte a mano, legno intagliato, bijoux, portachiavi, cappelli, articoli in resina, borse in ecopelle e a uncinetto, candele in soia naturale, creazioni in gesso e in cera, lampade in ceramica, ricami, cucito creativo per mamme e bambini, decorazioni per la casa, composizioni floreali, bon bon profumati, dipinti e ornamenti artigianali: sarà un autentico percorso tra le forme più varie dell’ingegno manuale.

Una rete di realtà associative – L’iniziativa è promossa dall’associazione Artedonna in sinergia con Meritocrazia Italia Campania, Avis Caserta, Nunziare, le sezioni aversane di Associazione Arma Aeronautica Aviatori d’Italia, con il capitano pilota Nicola Spatarella, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, con Luigi Mosca, e Associazione Nazionale Polizia di Stato, con il dottor Vincenzo Gallozzi.

Ringraziamenti – I promotori esprimono gratitudine all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Francesco Matacena, al vicesindaco Alfonso Oliva, al presidente del Consiglio Comunale Giovanni Innocenti, a tutta la Giunta e all’intera Assise, nonché ai dirigenti Daniela D’Angelo e Giovanni Gangi. Un ringraziamento speciale va al Suap e all’architetto Andrea Marino, agli assessori Orlando De Cristofaro e Francesco Sagliocco, e all’ingegner Ortensio Falco. Apprezzamento anche per disponibilità della Questura, della Polizia Municipale, agli ordini del comandante Stefano Guarino, Maria Turco e Francesco Sparapano. “La cittadinanza è invitata a partecipare – fanno sapere gli organizzatori – e a sostenere con la propria presenza la bellezza dell’artigianato e la creatività delle mani che sanno ancora raccontare storie”.