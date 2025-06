Ginnastica Ritmica, la campana Clara Di Giorgio tra i finalisti al Campionato Nazionale Assoluto

Ottimo risultato per la Campania della ritmica al Campionato Nazionale Assoluto di Ginnastica Ritmica che si è svolto dal 13 al 15 giugno a Folgaria (Trento). Clara Di Giorgio della società Arbostella 1989 di Salerno, prende ufficialmente posto tra le migliori ginnaste italiane.

La giovane promessa salernitana, al primo anno nella categoria senior, riesce ad entrare nella finale a 10 nella specialità palla, dove ottiene un ottimo ottavo posto. “È un ottimo risultato per la Campania e fa ben sperare per il futuro, perché questa atleta è al primo anno di senior e questo può essere il trampolino di lancio per la sua carriera” ha raccontato la direttrice tecnica dell’Arbostella Rosaria Fiumara. Quest’ultima, a Folgaria, è stata accompagnata dall’assistente Adriana D’Alessandro.

Sofia Raffaeli si è riconfermata Campionessa d’Italia: l’agente delle Fiamme Oro ha vinto il suo quarto titolo nazionale consecutivo col totale sui quattro esercizi. Completano il podio l’altra delle due poliziotte del gruppo sportivo della Polizia di Stato Tara Dragas, seconda a 0.35 dal titolo assoluto, ed Enrica Paolini (Armonia d’Abruzzo) che si è classificata terza con 101.100.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il vicepresidente federale, argento ad Atene 2004, Fabrizia D’Ottavio, l’assessore allo sport del Comune di Folgaria Simone Cuel, la presidente del Consiglio comunale Mara Mittempergher, la consigliera comunale Tania Valle, il presidente dell’Azienda per il Turismo Alpecimbra Gianluca Gatti, la direttrice dell’APT Daniela Vecchiato e la delegata FGI di Trento Micaela Baroni.