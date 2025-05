Caserta, il generale Del Vecchio presenta il suo thriller “Ostuni. Un’insospettabile presenza”

Caserta – Venerdì 9 maggio, alle ore 18.30, la “Libreria Giunti al Punto”, in piazza Matteotti, a sarà teatro di un appuntamento culturale di grande spessore: la presentazione del romanzo “Ostuni. Un’insospettabile presenza”, thriller firmato dal generale Luigi Del Vecchio, edito da Viola Editrice.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Quercus Vitae, attiva nell’ambito culturale e sociale del territorio casertano, sotto la guida dell’avvocato e giornalista Maria Laura Labriola, che modererà l’incontro. Dopo i saluti istituzionali di Anna Di Felice, presidente dell’Inner Wheel Caserta “Luigi Vanvitelli”, dialogheranno con l’autore Adele Vairo, dirigente scolastico del “Liceo Manzoni” di Caserta, e il professor Luigi Crimaco. Le letture tratte dal libro saranno affidate ad Angela Carcaiso, mentre l’intermezzo musicale sarà curato da Gerardina Rainone.

La presenza dell’autore a Caserta ha un significato particolare: Luigi Del Vecchio ha prestato servizio nella città come comandante della locale Compagnia della Guardia di Finanza dal 1995 al 2001, anni durante i quali ha condotto importanti indagini nel contrasto all’evasione fiscale, alla corruzione e alla criminalità organizzata. Recentemente protagonista in programmi e documentari Rai, il generale continua a intrecciare il suo impegno sociale con l’attività letteraria. Il romanzo, già presentato in tutta Italia e premiato a Roma nel Concorso Europeo “Oscar Wilde”, sarà presto seguito da un capitolo in uscita nell’estate 2025. Oltre alla versione cartacea, il libro è disponibile anche in formato audiolibro, registrato dall’autore in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per garantire l’accesso alla cultura alle persone cieche e ipovedenti della Regione Puglia, in particolare della provincia di Brindisi. L’autore dichiara: “Presentare questo libro a Caserta, città dove ho servito per anni, è per me motivo di grande emozione. È un ritorno carico di memoria e riconoscenza verso una comunità che porto nel cuore”.

IL LIBRO – “Ostuni. Un’insospettabile presenza” è un thriller noir ambientato nella festosa Ostuni del Natale 2017, all’improvviso sconvolta da un efferato delitto: un usuraio viene ritrovato cadavere con un riccio di mare conficcato in gola. L’indagine si sviluppa nell’arco di cinque giorni concitati, durante i quali si susseguono altri omicidi. A guidare la ricostruzione dei fatti è il commissario Vito Berlingieri, investigatore acuto e poco convenzionale, chiamato a dipanare una fitta rete di segreti in una città solo all’apparenza tranquilla.

L’AUTORE – Luigi Del Vecchio, generale della Guardia di Finanza in congedo, è nato a Napoli. Ha alle spalle una brillante carriera operativa nella Guardia di Finanza, ricoprendo incarichi di rilievo in regioni complesse e cruciali come Puglia, Calabria e Campania. La sua esperienza sul campo ha contribuito a formare il suo spirito analitico e investigativo. Queste competenze, unite a una profonda capacità di osservazione e introspezione, hanno trovato un nuovo sbocco nella scrittura. Il suo approdo al mondo letterario segna una svolta significativa, in cui le conoscenze accumulate si traducono in narrativa, dando vita a “Ostuni. Un’insospettabile presenza”, un’opera che mescola mistero, suspense e profondità psicologica. Oltre alla scrittura, Del Vecchio promuove numerosi service nel Rotary Club di Ostuni, di cui è socio attivo e presidente della Commissione Rotary Foundation. Dal prossimo luglio ricoprirà anche importanti incarichi distrettuali per le relazioni internazionali, tra cui il ruolo di delegato per il Comitato Interpaese con il Portogallo.