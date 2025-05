Campania, Oliviero accoglie in Regione allievi del Quercia di Marcianise e Castel Volturno Centro

L’Aula del Consiglio Regionale della Campania stamani ha accolto con entusiasmo gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico Statale “Federico Quercia” di Marcianise e dell’Istituto Comprensivo Statale Castel Volturno Centro, protagonisti della giornata “Ragazzi in Aula”. I giovani partecipanti hanno avuto l’occasione di incontrare il presidente del Consiglio Regionale, Gennaro Oliviero, dialogando su temi di attualità e presentando le loro proposte di legge elaborate nel corso del progetto.

Il Liceo “Federico Quercia” di Marcianise ha presentato la proposta di legge “Un imperatore multiculturale: istituzione di una giornata di studio dedicata all’opera politico, artistica e culturale di Federico di Svezia per tutte le scuole secondarie di secondo grado della Campania”. Una proposta per istituire nelle scuole superiori della Campania giornate di studio dedicate alla figura dell’imperatore Federico II di Svevia. Un’iniziativa che intende non solo approfondire la dimensione storica e multiculturale di Federico II – politico, legislatore e letterato – ma anche offrire agli studenti una chiave per leggere il presente attraverso il passato, promuovendo il dialogo e la riflessione critica.

L’Istituto Comprensivo Statale Castel Volturno Centro ha invece presentato la proposta di legge “Mare e futuro: scuola, inclusione e futuro sostenibile”. Un progetto di legge pensato per valorizzare il mare come leva di inclusione sociale, educativa ed economica, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado in contesti svantaggiati. La proposta punta a contrastare la dispersione scolastica, promuovere l’occupazione giovanile e rafforzare il legame tra scuola, territorio e risorsa mare.

“Ragazzi in Aula si conferma un momento prezioso di partecipazione civica e crescita democratica, dove le nuove generazioni sono protagoniste nel costruire idee per un futuro più consapevole, sostenibile e inclusivo. Un progetto che non solo guarda al passato, ma offre agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro. E’ fondamentale ascoltare la loro voce perché rappresentano il futuro della nostra Regione. Ed il futuro comincia oggi, con l’impegno di tutti”, ha affermato il presidente Oliviero.