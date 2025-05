Aversa, orientamento al mondo del lavoro: Kiranet incontra gli studenti del “Volta”

Aversa (Caserta) – Dopo i due incontri di aprile con gli studenti del Laboratorio di Ricerca di Ingegneria del Software (SesaLab) del Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno e con gli allievi del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Kiranet è ritornata nuovamente in una scuola secondaria di secondo grado.

Sempre nell’ambito delle attività “istituzionali” per celebrare il ventennale, l’azienda ha partecipato alla giornata di orientamento organizzata dall’Istituto Tecnico “Alessandro Volta” di Aversa, guidato dal dirigente scolastico, ingegner Michele Di Tommaso. L’iniziativa ha avuto come scopo quello di offrire agli studenti un’importante occasione di confronto con il mondo del lavoro e della formazione post-diploma.

Kiranet, rappresentata dal direttore generale, l’ingegner Raffaele Chianese, e dai dipendenti di diverse aree aziendali ha incontrato gli studenti di quarto e quinto anno di informatica, pronti a decidere il proprio futuro nelle prossime settimane, dopo la maturità. L’azienda di Aversa, che dal 2025 si impegna a promuovere l’innovazione nel settore sanitario, manifatturiero, aerospaziale, ferroviario e delle smart-cities, è molto attenta allo scouting e al recruiting. I punti di forza di Kiranet sono le persone e il network di relazioni. Grazie a un prezioso know how nell’ambito informatico, nelle telecomunicazioni e nella progettazione elettronica e meccanica, l’azienda possiede tutte le competenze necessarie alla traduzione e realizzazione di un’idea innovativa: dall’attività di ricerca e sviluppo, progettazione, costruzione di un prototipo per arrivare poi al prodotto finale.

In particolare, attraverso Coevia Sistemi, azienda spin-off di Kiranet specializzata nell’industrializzazione dei prodotti hardware, viene garantita una transizione fluida dalla fase di progettazione alla produzione su larga scala. Questa sinergia tra competenze interne ed esterne consente di ottimizzare il processo di sviluppo e portare a termine progetti innovativi in modo efficiente e preciso.

Oggi Kiranet ha all’attivo 35 progetti di ricerca, 10 titoli di proprietà̀ intellettuale (tra brevetti, licenze, marchi, design e registrazioni del software) e 6 pubblicazioni scientifiche internazionali con 20 partner pubblici e privati (tra cui Almaviva, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi della Campania “Vanvitelli”, Cnr e Cira). Nell’ambito sanitario l’azienda, in partnership con Almaviva, fornisce i propri prodotti innovativi alle più importanti aziende sanitarie della Campania: il Pascale, il Cardarelli, il Policlinico di Napoli, l’Asl Napoli 2 Nord e l’Asl di Benevento.