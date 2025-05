Aversa, gli studenti del “Volta” incontrano le aziende per il loro futuro nel mondo del lavoro

Aversa (Caserta) – Oltre 400 ragazzi, 7 aziende, Centro per l’Impiego, aziende di scouting e recruiting, 4 istituti tecnici superiori. È stata una giornata di grande successo e partecipazione quella tenutasi ieri all’istituto tecnico “Alessandro Volta” di Aversa, guidato dal dirigente scolastico ingegner Michele Di Tommaso.

Dopo la prima edizione dello scorso anno, questa è stata la prima, vera, edizione strutturata con il coinvolgimento di più partner che hanno partecipato all’evento. L’obiettivo della giornata era quello di offrire agli studenti un’importante occasione di confronto con il mondo del lavoro e della formazione post-diploma. E così, nel corso dell’evento promosso dal dirigente e grazie alla vena organizzativa della vicepreside, professoressa Nunzia Volpe, si sono incontrati nelle aule laboratorio dell’Istituto rappresentanti di aziende e studenti pronti a decidere il proprio futuro nelle prossime settimane, dopo la maturità. “Un evento significativo – ha dichiarato Di Tommaso – per guidare e sostenere gli studenti nel loro futuro formativo e professionale”.

Ampia la rosa di aziende presenti, com’è ampia l’offerta formativa dell’istituto “Volta” che si candida ad essere punto di riferimento nell’agro aversano per i prossimi anni. Informatica, Elettronica, Meccanica, Aeronautica, Odontotecnica, Logistica, per ogni indirizzo diverse opportunità di futuro. Le aziende partecipanti sono state: 3DNA, All Material Supply, Avio Aero, Genesys, Innotec, Kiranet, MGM Industry, MG Ascensori, Studio Odontoiatrico Magliulo; gli Istituti tecnici superiori coinvolti sono stati invece: Tecmos (Tecnologie e sicurezza mobilità sostenibile), ITS Academy Campania (Hitech & Communication), ITS MAME (Meccanica e Aeronautica), ICT Campus; infine, presenti anche Centro per l’Impiego e Manpower.

“Ringrazio tutti i collaboratori e le numerose realtà del territorio che hanno accolto il nostro invito ed hanno partecipato a questa giornata, portandola ad essere un vero successo – ha commentato la professoressa Volpe – perché crediamo fermamente che questa sia la strada giusta per garantire sempre maggiori opportunità ai nostri ragazzi”.