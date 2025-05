Aversa, al Liceo Cirillo premiati i vincitori del concorso giornalistico dedicato a Maria Elvira Virgilio

Aversa (Caserta) – Anche quest’anno il Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa ha ricordato l’ex studentessa Maria Elvira Virgilio, giovane allieva di talento con il sogno di diventare giornalista, scomparsa prematuramente nel 2016.

È da allora che il “Cirillo” e la famiglia Virgilio, in collaborazione con i Comuni di Aversa e di San Marcellino, con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, organizzano un concorso giornalistico studentesco annuale intitolato proprio alla memoria di Maria Elvira al fine di avvicinare tanti giovanissimi a questo difficile e affascinante lavoro.

Il concorso, giunto alla sesta edizione, si è svolto l’8 maggio in due diversi momenti, entrambi tenuti presso l’aula magna del liceo. Al mattino, dalle 9 alle 12, sono stati protagonisti gli studenti interni di alcune delle classi prime e seconde, oltre agli allievi di altre scuole superiori; nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, hanno sostenuto la prova gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

La cerimonia di premiazione si è svolta, invece, alle ore 10 di sabato 10 maggio sempre nell’aula magna “F. Santulli” del Liceo “Cirillo”. A fare gli onori di casa ha provveduto la professoressa Sabrina Romano, che ha dato il benvenuto a tutti i presenti per poi passare la parola al dirigente scolastico Luigi Izzo, il quale ha ringraziato il folto pubblico per la partecipazione, ma soprattutto la famiglia Virgilio per la continua opera di promozione culturale a favore delle giovani generazioni dell’Agro aversano (il premio è interamente finanziato da loro).

Presenti anche i genitori della studentessa prematuramente scomparsa, il giornalista Ignazio Riccio che, in qualità di esperto esterno, collabora con il Liceo “Cirillo” nell’insegnamento delle competenze fondamentali nel campo giornalistico. Ad allietare la platea alcuni bravissimi studenti dell’indirizzo musicale che hanno meritatamente riscosso l’applauso di tutti. Accompagnati al pianoforte dal professore Luigi Ricciardi si sono esibiti gli studenti: Luisa Maisto, Giovanna Tranchino, Chiara Faraldo, Miriam Lucca, Vittoria Di Fraia e Cristian Luciano Orabona. Gli alunni del Musicale hanno cantato “Chi tene ‘o mare” e “Terra mia”, di Pino Daniele, e il classico brano della canzone napoletana “’O marinariello”.

Emozionanti le sorprese riservata ai genitori di Maria Elvira: l’alunna di quinta A Maria Francesca Marino, vincitrice del concorso nel 2022/23 ha letto una lettera molto toccante nella quale ha rivelato di ispirarsi ai valori di Maria Elvira, anche se non l’ha mai conosciuta. Oggi, grazie al concorso scolastico, Maria Francesca scrive per il giornale cittadino “Osservatorio cittadino”. Alla famiglia Virgilio il liceo ha donato la pagella di Maria Elvira messa su pergamena con apposta firma del dirigente scolastico, insieme ai fiori e a un cadeau per ricordare l’importante giornata. La professoressa Romano ha quindi proclamato i vincitori del concorso, scelti con cura dalla commissione giudicatrice, composta dal dirigente scolastico Izzo, dal giornalista Riccio e dalle professoresse Loredana D’Auria (coordinatrice dell’attività da anni), Giovanna Vaccaro e Maria Giuseppa Simonelli.

I premiati per la sezione scuole superiori sono stati: primo posto Maria Amoroso (II C Liceo “Cirillo”); secondo posto Marzia Russo (II F Liceo “Cirillo”); terzo posto Michela Rosselli (II E Liceo “Cirillo”). Per gli altri istituti superiori del territorio è stato assegnato un secondo posto a Chiara Petrenga del Liceo Segrè di San Cipriano d’Aversa. Menzioni d’onore per gli studenti Federico Vallese (II E Liceo “Cirillo”) e Sara Novembrone (II C Liceo “Cirillo”).

I vincitori del concorso per la sezione scuole medie, invece, sono: primo posto Ludovica Mallardo (Scuola media Pascoli di Aversa); secondo posto Vincenzo Ciccarelli (Scuola media De Curtis di Aversa); terzo posto Chiara Cerullo (Scuola media San Giovanni Bosco di Trentola Ducenta). Infine, menzione d’onore a Camilla Garofalo (Scuola media San Giovanni Bosco di Trentola Ducenta). SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA