Napoli, “L’ultimo 10”: El Pampa Sosa presenta il suo libro alla Mondadori

Mercoledì 14 maggio, alle ore 18, al Mondadori Bookstore di Galleria Umberto I, a Napoli la presentazione di L’Ultimo 10, il libro di Roberto Carlos Sosa. Dialogheranno con l’autore Franco Simeri (speaker, conduttore radio/tv, giornalista ed editore), Geltrude Vollaro (giornalista ed editore), Paquito Catanzaro (scrittore e curatore del libro), Maurizio Zaccone (giornalista) e Dario Sarnataro (giornalista).

La storia di vita, il sogno, la speranza di un ragazzo argentino che grazie alla sua determinazione, al suo carattere e alla sua perseveranza è riuscito a diventare un calciatore professionista. Questo ragazzo da Santa Rosa, in Argentina, è sbarcato in Italia nel 1998. Giocando prima nell’Udinese, poi nel Messina e infine nel Napoli. Un argentino che si è innamorato di Napoli fin da subito regalando grandi emozioni in campo. El Pampa Sosa è stato l’attaccante della rinascita del Napoli (dalla C1 alla A), ha concluso la sua esperienza napoletana giocando contro il Milan l’11 maggio 2008 con la fascia di Capitano. Ha indossato la maglia numero 10 per l’ultima volta il 30/04/2006, nella partita Napoli-Frosinone (1-1) ritirata in onore di Diego Armando Maradona, il suo idolo. È l’ultimo 10 perché a Napoli giocare con la 10 significa indossare una sorta di mantello magico d’immortalità, significa vestire un paramento sacro. A Napoli indossare la 10 significa onore a chi ha onorato la città.

Roberto Carlos Sosa è nato a Rivera, in Argentina, il 24/01/1975. Si è diplomato alla Scuola Secondaria Benito Lynch de La Plata. Le prime squadre importanti dove ha iniziato la sua carriera sportiva sono El Nacional della città di Tres Arroyos e il Club Atlético All Boys di Santa Rosa; successivamente, ha fatto le giovanili nell’Independiente di Avellaneda e nel Club Gimnasia y Esgrima La Plata. Ha poi esordito nella Primera División nel 1995 con il Gimnasia dove ha giocato fino a che, nel 1998, è stato acquistato dall’Udinese. In seguito, ha giocato nel Boca Juniors, Ascoli, Messina, Napoli, Sanremese e Rapperswill-Jona, dove ha conclusola sua carriera da calciatore. Nel 1998 è diventato, per la prima volta nella storia del Gimnasia, capocannoniere del Torneo Clausura con 17 goal. Con l’Udinese ha vinto la Coppa Intertoto; a Messina porterà la squadra siciliana alla seconda promozione in Serie A.

Con il Napoli, dopo il fallimento, partecipa alla cavalcata dalla Serie C alla Serie A, indossando la numero 10 per l’ultima volta in campionato in quello che si chiamava Stadio San Paolo il 30/04/2006. Dopo aver ottenuto il patentino Master UEFA Pro FIGC a Coverciano, quello come DT Nacional de Futból in Argentina ATFA e il Conmebol Pro, ha allenato in Italia il Sorrento, il Savoia e la Vultur Rionero; inoltre, in Argentina, ha allenato il Cañuelas Fútbol Club, mentre in Bolivia il Club Atlético Ciclón. Infine, negli Emirati Arabi, dal 2021 al 2022, ha allenato il club Al-Hisn Dibba.

Commentatore sportivo per Sky, B-Lab Live e diverse trasmissioni locali napoletane, ha lavorato anche per diversi programmi radiofonici e alcune scuole calcio a Napoli. Vive a Napoli ed è padre di Monica Guadalupe, Tomás Ignacio e Valentina.