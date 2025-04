Aversa, “Il valore trasformativo della Mediazione Familiare”: convegno al Seminario Vescovile

Aversa (Caserta) – In un’epoca in cui i conflitti familiari si fanno sempre più complessi e sfaccettati, la mediazione emerge come uno strumento capace non solo di risolvere, ma di trasformare le relazioni. Su questo tema di grande attualità si confronteranno magistrati, avvocati, psicologi, assistenti sociali e mediatori familiari durante il convegno “Il valore trasformativo della mediazione familiare – Aspetti psico-socio-giuridici e deontologici”, in programma lunedì 14 aprile, dalle ore 15.30 alle 18, nella Sala “Guitmondo” del Seminario Vescovile di Aversa, in piazza del Duomo.

Promosso dall’Ordine degli Assistenti Sociali, dal Consiglio Regionale della Campania, dall’A.I.Me.F., dal Movimento Forense Napoli Nord, dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli e dal Tribunale di Napoli Nord, l’incontro si propone di offrire una visione integrata su un tema che coinvolge diritto, psicologia, etica e società. Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del dottor Luigi Picardi, presidente del Tribunale di Napoli Nord, dell’avvocato Gianluca Lauro, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, e della dottoressa Sissj Flavia Pirozzi, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania. A moderare i lavori sarà l’avvocato Anna Maria Chiricone, consigliera del Comitato Pari Opportunità del Foro di Napoli Nord e componente della Commissione Famiglia della Camera Civile di Aversa.

Il cuore dell’incontro sarà rappresentato dagli interventi di figure di spicco del panorama professionale. La dottoressa Annalisa Ciardi, giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Napoli e psicoterapeuta, si soffermerà sull’inquadramento normativo e operativo della mediazione familiare all’interno del rito della famiglia. L’avvocato Giuseppina Grasso, segretaria del Movimento Forense Napoli Nord e segretaria vicaria del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli, affronterà il tema del ruolo dell’avvocato esperto in diritto di famiglia, evidenziandone le responsabilità deontologiche nella gestione del conflitto.

La dottoressa Apollonia Reale, mediatrice familiare dell’A.I.Me.F. e pedagogista clinica, offrirà un approfondimento su come la mediazione possa andare oltre il conflitto, divenendo uno strumento efficace di dialogo e ricostruzione relazionale. Il dottor Emilio Di Fusco, psicologo e assistente sociale, proporrà un’analisi comparata tra la mediazione familiare e altri interventi in ambito psico-giuridico, mettendone in luce peculiarità, affinità e differenze. Chiuderà i lavori l’avvocato Chiara Moscato, mediatrice familiare e componente del Consiglio Regionale dell’A.I.Me.F., con una riflessione sulle dinamiche familiari, tra aspetti fisiologici e patologici, e sul ruolo della mediazione nel contenerne le derive conflittuali.

L’evento ha ottenuto il riconoscimento di due crediti formativi per assistenti sociali e due crediti formativi per mediatori familiari A.I.Me.F., segno tangibile della sua rilevanza non solo teorica, ma anche pratica e professionale.