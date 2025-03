Aversa, concerto nell’Abbazia di San Lorenzo per celebrare San Benedetto

Aversa (Caserta) – L’Abbazia di San Lorenzo Fuori le Mura ad Aversa si prepara ad ospitare un evento musicale di grande rilievo per celebrare San Benedetto e il 30esimo anniversario della riapertura della Basilica. Il concerto, in programma per sabato 22 marzo, alle ore 19, ad un ingresso gratuito, vedrà esibirsi due musicisti di fama internazionale: Fabio Di Lella al flauto e Maria Teresa Roncone all’organo.

Maria Teresa Roncone – Inizia giovanissima lo studio della musica evidenziando subito spiccate qualità e si diploma brillantemente in pianoforte a soli 18 anni; successivamente intraprende lo studio delle altre tastiere e si diploma in clavicembalo, organo e composizione organistica con il massimo dei voti, studiando a Napoli, Avellino e Padova. Inizia subito la carriera concertistica, partecipando a numerosi concerti e recital su importanti organi italiani imponendosi all’attenzione del pubblico e della critica per il personale stile interpretativo. Ha partecipato a svariati concorsi conquistando primi premi; vincitrice di una borsa di studio al corso internazionale d’organo di Vicenza. Ha frequentato corsi di perfezionamento di organo e il corso triennale di Laboratorio di musica antica presso il Conservatorio di Avellino. Ha conseguito il titolo in esecutore esperto del repertorio Settecentesco Napoletano, seguendo il corso autorizzato e finanziato dalla Regione Campania e dal Conservatorio “Cimarosa” di Avellino. Ha partecipato come organista, pianista e cembalista a molte produzioni musicali, da solista e con cori, orchestre italiane e straniere, cantanti e strumentisti, tenendo concerti in diverse città d’Italia ed estere. É organista e maestro del coro presso la chiesa di SS. Cosma e Damiano di Vairano Scalo. Docente di pianoforte presso Scuole Statali.

Fabio Di Lella – Laureato in flauto presso il Conservatorio di Salerno. Ha arricchito la sua formazione con specializzazioni in strumenti a fiato a Latina e a Basilea, in Svizzera, perfezionandosi con illustri maestri come Jean-Pierre Rampal, Raymond Meylan e Maxence Larrieu. Dal 2005, insegna flauto presso l’istituto comprensivo “W.A. Mozart” di Roma, dove condivide la sua passione e competenza con le nuove generazioni di musicisti, contribuendo così alla crescita della cultura musicale. La sua carriera è costellata di esibizioni come solista con prestigiose orchestre, tra cui l’Orchestra Sinfonica di Leopoli, l’Orchestra di San Pietroburgo e l’Orchestra da Camera di Zurigo, riscuotendo ovunque ampi consensi. Inoltre ha inciso opere innovative tra cui “Dada” di Luigi Esposito, inclusa nella prima Enciclopedia dei Musicisti contemporanei. La sua presenza in importanti festival internazionali lo ha reso un artista di riferimento, mentre la sua collaborazione con la pianista Maria Teresa Roncone ha dato vita a progetti musicali di grande valore. Non solo musicista, è anche un apprezzato recensore per la rivista “Fa La Ut” e curatore per l’Enciclopedia Treccani della vita di Domenico Cimarosa. È il fondatore di eventi significativi, come l’International Flute Competition Domenico Cimarosa e il Castel Fusano Melodica. Attualmente, è membro della Commissione Cultura della regione Lazio, contribuendo attivamente alla promozione della musica e della cultura.