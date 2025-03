Afragola, commenti social diffamatori contro Polizia Locale: denunciati altri due cittadini

Afragola (Napoli) – Offese e accuse infondate contro gli agenti della Polizia Locale pubblicate sui social network: questo il motivo che ha portato alla denuncia, negli ultimi giorni, di tre cittadini da parte del comandante Antonio Piricelli.

Tutto ha avuto origine da un normale controllo stradale quando gli agenti hanno verificato che il conducente di un veicolo non era in possesso del libretto di circolazione originale, ma solo di una fotocopia. Come previsto dall’articolo 180 del Codice della Strada, il cittadino è stato sanzionato e gli è stato concesso un termine di trenta giorni per esibire l’originale.

A seguito della sanzione ricevuta, il conducente ha pubblicato un post diffamatorio su un gruppo Facebook di Afragola, scatenando una serie di commenti offensivi da parte di altri utenti. Alcuni di questi messaggi contenevano insulti e accuse che non solo hanno leso la professionalità e la dignità degli agenti coinvolti, ma hanno anche danneggiato l’immagine dell’intero Corpo della Polizia Locale.

Dopo un’attenta attività di indagine, gli autori dei post diffamatori sono stati identificati. Oltre al cittadino, autore del post, già denunciato nei giorni scorsi, sono stati individuati altri due utenti responsabili di commenti particolarmente gravi, anch’essi denunciati all’autorità giudiziaria.

Il comandante Piricelli ha ribadito la fermezza con cui il Corpo di Polizia Locale di Afragola intende tutelare il decoro e la professionalità dei propri agenti, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole e della legalità anche nello spazio digitale.